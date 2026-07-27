Что ждет белорусов с 1 августа 27.07.2026, 9:15

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Полный список изменений.

В августе в Беларуси увеличатся соцвыплаты, включая пенсионные, для большинства абитуриентов завершится прием документов в вузы, а также будут скорректированы банковские комиссии, пишет myfin.by.

Вырастет БПМ

Раз в три месяца в Беларуси осуществляют пересчет размера бюджета прожиточного минимума. Очередная индексация этого показателя должна произойти 1 августа.

На момент подготовки материала информации о том, насколько вырастет БПМ, нет. Его текущее значение, действующее с 1 мая, составляет 509,62 рубля.

Пособия и пенсии станут больше

Увеличение размера БПМ приведет к росту целого ряда привязанных к его значению социальных выплат.

Повысятся некоторые детские пособия, также станут больше минимальные трудовые пенсии, пенсионные надбавки, социальные пенсии и пособия по уходу за инвалидами.

Цифровые визы для туристов в Египте

С 1 августа белорусские туристы, направляющиеся в Египет, могут столкнуться с очередным нововведением. Страна запускает систему цифровых туристических виз – сначала это коснется только аэропорта Каира, а затем и других воздушных гаваней.

Вместо бумажных вклеек в паспорте путешественники будут получать QR-код, который и нужно будет показать на паспортном контроле. Оформить цифровую визу можно будет через сайт, мобильное приложение или терминалы самообслуживания в аэропортах, а оплатить – только безналом.

Окончание приема документов в вузах

В начале месяца в вузах Беларуси будет завершен прием документов абитуриентов, поступающих на дневное платное обучение (без сдачи вступительных испытаний).

Для большинства специальностей срок окончания – 1 августа, а для сельскохозяйственных – 2 августа. Зачисление запланировано на 3 августа.

Будут ли изменения от Нацбанка?

До наступления августа Национальный банк Беларуси представит значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на последний месяц лета.

Пока информация об обновлениях отсутствует. При этом РВСР напрямую влияет на размер процентов по рублевым кредитам и вкладам.

Период тазиков продолжится

В августе столичные коммунальщики продолжат проверять состояние тепловых сетей, из-за чего горячую воду в квартирах минчан будут отключать в среднем на период до 13 суток.

Даты и адреса домов в Минске, где запланированы отключения, можно найти здесь.

Банковские изменения августа

Многие белорусские банки в августе начнет взимать комиссию в 15% от суммы за прием наличных в российских рублях в кассах для пополнения старых счетов физлиц-нерезидентов.

К примеру, Беларусбанк будет применять ее с 20 августа (по счетам, открытым до 17 июля), Белагропромбанк – с 17 августа (по счетам, открытым до 16 июля), а Сбер Банк – с 15 августа (по счетам, открытым до 14 июля).

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