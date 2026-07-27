ISW: Российский флот уходит в оборону 1 27.07.2026, 9:10

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Итоги позорного дня ВМФ РФ.

Российский флот формирует полки беспилотных систем, вероятно, частично для защиты российских судов от усиленных украинских ударов по российским военно-морским объектам в Черном и Азовском морях.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на сделанное накануне заявление главнокомандующего ВМС России адмирала Александра Моисеева, по словам которого российские ВМС сформировали свой первый полк беспилотных систем в составе Северного флота и планируют сформировать дополнительные полки беспилотных систем и включить аналогичную структуру в состав Тихоокеанского флота России в 2027 году.

«Российские вооруженные силы ввели широкий спектр мер для защиты от усиления ударной кампании Украины … путем перемещения и рассредоточения кораблей, установки сетей для борьбы с беспилотниками и введения мобильных оперативных групп и авиационного патрулирования, но в основном не смогли защититься от украинских ударов и адаптироваться к ним», — говорится в сообщении.

В ISW также подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин использовал День ВМС России, чтобы продемонстрировать свою силу, одновременно усиливая экспансионистские территориальные претензии за пределами Украины.

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