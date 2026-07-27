У Путина опять «печенеги» 6 Александр Невзоров

27.07.2026, 8:41

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Фото: Getty Images

Чекист сер, как штаны пожарного.

У Путина опять «печенеги», опять дремучее и туманное прошлое, которому почему-то надо принести в жертву миллионы жизней, города, семьи, свободы и права тех, кто живет сегодня.

В исполнении Путина, «история» — это тяжелая психическая болезнь, которой удобно оправдывать русскую потребность грабить и пакостить.

Все дело в том, что чекист сер, как штаны пожарного.

Этот упырь даже не подозревает о наличии «логики истории» и законах её развития. Он даже не слышал о движении, метаморфозах и капризах истории, про которую обожает потрендеть.

Путин — редкостно туп и невежественен.

Прочитав пару брюшюр и конспирологические байки, он не подозревает, что история — очень живая и сложная штука, которая ищет и находит новые формы сосуществования homo.

Мир постоянно меняется и оптимизируется, народы сливаются или расстаются в соответствии с теми нормами, которые делают жизнь проще, логичнее и бескровнее.

Сегодня, своей агрессивной дурью Путин гадит не только в уши своему населению, но и на тот самый алтарь богини истории Клио.

Александр Невзоров, Telegram

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