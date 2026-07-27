У Путина опять «печенеги»6
- Александр Невзоров
- 27.07.2026, 8:41
- 6,152
Чекист сер, как штаны пожарного.
У Путина опять «печенеги», опять дремучее и туманное прошлое, которому почему-то надо принести в жертву миллионы жизней, города, семьи, свободы и права тех, кто живет сегодня.
В исполнении Путина, «история» — это тяжелая психическая болезнь, которой удобно оправдывать русскую потребность грабить и пакостить.
Все дело в том, что чекист сер, как штаны пожарного.
Этот упырь даже не подозревает о наличии «логики истории» и законах её развития. Он даже не слышал о движении, метаморфозах и капризах истории, про которую обожает потрендеть.
Путин — редкостно туп и невежественен.
Прочитав пару брюшюр и конспирологические байки, он не подозревает, что история — очень живая и сложная штука, которая ищет и находит новые формы сосуществования homo.
Мир постоянно меняется и оптимизируется, народы сливаются или расстаются в соответствии с теми нормами, которые делают жизнь проще, логичнее и бескровнее.
Сегодня, своей агрессивной дурью Путин гадит не только в уши своему населению, но и на тот самый алтарь богини истории Клио.
Александр Невзоров, Telegram