Громкие взрывы: Ярославль под ударом ВСУ

Громкие взрывы: Ярославль под ударом ВСУ5
- 27.07.2026, 8:36
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Мог быть атакован местный НПЗ.
Ранним утром понедельника, 27 июля, Ярославль подвергся атаке украинских беспилотников. После происшествия власти сообщили о перекрытии одной из дорог в направлении Москвы, пишет «Диалог».
По данным мониторинговых каналов, вероятной целью атаки могла стать промышленная зона города, где расположен Ярославский нефтеперерабатывающий завод. В Сети появились многочисленные кадры от очевидцев, на которых зафиксирован факт взрывов в городе. Некоторые из местных жителей сообщили о работе российской ПВО.
При этом информация о последствиях удара и возможных повреждениях официально пока недоступна.