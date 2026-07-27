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Зеленский высказался о конфликте Федорова и Сырского

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  • 27.07.2026, 8:07
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Зеленский высказался о конфликте Федорова и Сырского
Михаил Федоров (слева) и Александр Сырский

Президент Украины рассказал, почему отправил их в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны и его конфликт с бывшим Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В интервью корреспонденту Sky News он подчеркнул, что уважает и Федорова, и Сырского, однако важные военные операции - это «не дело одного человека», а совместные усилия, в которых руководство берут на себя спецслужбы, разведывательные подразделения и солдаты на местах.

«Если вы хотите сосредоточиться на важных вещах во время этой войны, вы должны понять, что на первом месте воин, солдат», – сказал он.

На вопрос журналиста о том, восстановит ли он Федорова в должности, Зеленский не ответил напрямую, но заявил, что у него нет времени или возможностей позволить разногласиям на рабочем месте повлиять на военную стратегию:

«У меня нет времени на переговоры. Послушайте, у меня нет времени слушать одну сторону, потом другую, потому что обе стороны не готовы встречаться каждый день – они должны встречаться каждый час, пока наше небо не будет защищено. Мне не нужно выяснять, кто прав, а кто нет».

Зеленский рассказал, что в последние месяцы была большая проблема в работе и диалоге между начальником штаба армии и Министерством обороны.

«Есть вещи, которыми нам приходится управлять, и управлять ими можно только в сотрудничестве министерства с армией. Нельзя управлять только с одной стороны… Мне необходимо единодушие между этими двумя ведомствами», - подчеркнул он.

Ранее Михаил Федоров заявил, что согласен вернуться только на должность министра обороны. Он отметил, что его не интересует должность или статус, а важна возможность реально влиять на результат и приближать победу Украины.

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