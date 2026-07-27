Автобус наехал на своего водителя на остановке в Минске 9 27.07.2026, 8:21

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Видеофакт.

Днем 26 июля на остановочном пункте «Тростенецкая» в Минске автобус МАЗ наехал на своего водителя. 60-летний мужчина погиб на месте происшествия.

По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, водитель остановил автобус из-за неисправности и попытался устранить ее самостоятельно.

Перед тем как выйти из кабины, мужчина не выключил двигатель и передачу, а также не включил стояночный тормоз. Автобус стал катиться и наехал на водителя.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель может покидать свое место или оставлять транспорт только после принятия мер, исключающих самопроизвольное движение машины.

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