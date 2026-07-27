ВСУ атаковали российский бензовоз на полном ходу: эпичное видео

ВСУ атаковали российский бензовоз на полном ходу: эпичное видео6
- 27.07.2026, 8:19
- 11,204
Атака на юге Украины.
Вооруженные силы Украины атаковали российский бензовоз с цистернами топлива. Видео опубликовал блогер OSINTtechnical в соцсети X. Он утверждает, что атака произошла на юге Украины.
Отметим, украинские удары и использование дронов существенно нарушают военную логистику ВС РФ на юге, ослабляя снабжение через Крым и вынуждая противника усиливать охрану маршрутов. Систематические атаки направлены на уничтожение техники и транспортных путей, что создает логистические трудности для оккупационных войск.