Роман Свитан: Воздух и логистика россиян на Юге – под контролем ВСУ 23.12.2023, 22:05

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Роман Свитан

У украинцев есть ракета, способная выманивать ракеты дорогостоящего российского комплекса ПВО С-400.

На Южном направлении произошли очень приятные события. Силам обороны Украины удалось ликвидировать три вражеских Су-34, а также отправить мощный «хлопок» в Армянск.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в обзоре «24 Каналу» рассказал, что ликвидация 3 враждебных Су-34 – очень сложная операция. Россияне сами же подтвердили сбивание своих самолетов.

Свитан отметил, что подобные операции по сбитию враждебных Су-34 были. Такую операцию удалось осуществить возле Авдеевки. Туда подтащили ЗРК С-300, который был в выключенном режиме, поэтому россияне его не видели. Однако когда россияне подняли в воздух свой самолет, украинцы рассчитали, что могут достать, сбить его и быстро отработали.

- По дальности до Су-34 мог достать С-300, если он стоял на берегу. Или же Patriot – у него в два раза большая дальность, чем у С-300. Они работают с засады. Не включают локаторы, чтобы российские летчики не видели, какой работает комплекс, какая у него дальность, чтобы не вспугнуть врага, – заметил летчик-инструктор.

Контроль логистических трасс на Юге

После того, как «хлопок» посетил Армянск, ВСУ удалось сорвать логистический путь поставок с севера Крыма на левобережье Херсонщины. Однако у россиян есть еще одна трасса – со Скадовска на Олешки, впрочем, дорога из Армянска действительно удобнее, поэтому и пользовались ею чаще.

«Мы контролируем и одну, и другую дорогу. По Скадовску уже неоднократно прилетало. Есть чем бить. В частности, HIMARS достает до этой дороги. Контролировать, что там происходит можно и с помощью БпЛА, и с помощью спутниковых снимков», - подчеркнул военный эксперт.

По словам полковника запаса ВСУ, есть у украинцев ракета, способная выманивать ракеты дорогостоящего российского комплекса ПВО С-400. Она может формировать так называемые фальш-цели, понимая на каких частотах работают враждебные ЗРК.

- Датчик создания помех может стоять и на дроне. Всё зависит от механизмов подключения. Таким образом, один БпЛА за 10 - 15 тысяч долларов может вытаскивать ракеты за миллионы долларов из российского С-400. Это не только теоретическая идея, но и практически исполняемая, – подчеркнул Свитан.

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