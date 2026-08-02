Назван завтрак, который следует выбирать людям старше 60 лет 4 2.08.2026, 9:14

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Речь идет не об овсянке.

По достижении определенного возраста организм человека заслуживает чего-то большего, чем просто хлеб с вареньем. Овсянка – это часто упоминаемый завтрак с положительным физиологическим эффектом, однако есть лучший вариант, которому стоит отдать предпочтение людям старше 60 лет, пишет Nosalty.

Издание объясняет, что с возрастом потребности организма меняются. После 60 лет особенно важно достаточное потребление белка, поскольку мышечная масса естественным образом уменьшается, а кости становятся всё более хрупкими.

«Простой, но чрезвычайно питательный завтрак, например порция греческого йогурта, может значительно способствовать сохранению нашей физической формы и жизненной энергии в долгосрочной перспективе», – говорится в статье.

Почему белок так важен?

Издание отметило, что белок является не только строительным материалом для мышц, но и необходим для регенерации тканей, нормального функционирования иммунной системы и здоровья костей.

Отмечается, что в пожилом возрасте организм менее эффективно усваивает белки, поэтому стоит сознательно следить за тем, чтобы каждый основной прием пищи содержал их в достаточном количестве.

По мнению экспертов, рацион, богатый белком, может способствовать сохранению мышечной массы, улучшению равновесия и большей физической самостоятельности.

Греческий йогурт – один из лучших молочных продуктов, богатых белком. Он имеет более густую консистенцию, чем обычный йогурт, поскольку при его производстве из него удаляется больше сыворотки.

Кроме того, он богат кальцием, что особенно важно для здоровья костей, а его живые культуры также могут способствовать поддержанию баланса кишечной микрофлоры.

«Завтрак, богатый белком, обеспечивает чувство сытости на более длительное время, что помогает избежать перекусов в течение дня. Кроме того, он способствует стабилизации уровня сахара в крови, что, в свою очередь, помогает поддерживать равномерный уровень энергии», – отмечается в статье.

Издание напоминает, что достаточное потребление белка, помимо активного образа жизни, может быть полезно также во время похудения или поддержания здорового веса.

С чем стоит употреблять йогурт?

Отмечается, что натуральный греческий йогурт сам по себе является питательным, но с помощью нескольких простых ингредиентов его можно превратить в еще более ценный завтрак:

добавить свежие ягоды или сезонные фрукты;

С овсяными хлопьями для увеличения потребления клетчатки;

С орехами, миндалем или другими масличными семенами для получения полезных жиров;

С небольшим количеством корицы или меда для вкуса.

Издание отметило, что таким образом завтрак будет не только богатым белком, но и обеспечит организм клетчаткой, витаминами и минералами.

В статье указывается, что хотя после 60 лет особенно важно достаточное потребление белка, греческий йогурт может стать отличным выбором для людей любого возраста:

«От этого могут извлечь пользу как спортсмены, так и те, кто сидит на диете, или просто те, кто хочет дольше чувствовать сытость и питаться более сбалансированно».

Издание советует выбирать натуральные варианты без добавления сахара и дополнять их свежими, натуральными ингредиентами.

«Такой простой завтрак поможет начать день с большей энергией, а также будет способствовать здоровью мышц и костей», – подытожило издание.

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