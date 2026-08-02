В РПЦ назвали «ядерку» Кремля «благодатью Божией» 8 2.08.2026, 8:58

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Патриарх Кирилл Гундяев оскандалился новым заявлением.

Создание атомной бомбы в СССР было предопределено божественным вмешательством. А саму бомбу создали в городе, где молился святой Серафим Саровский, заявил патриарх РПЦ Кирилл.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Такое заявление патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) сделал после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Он обратил внимание, что разработка появилась в городе Сарове (Арзамас-16), на месте которого молился святой Серафим Саровский.

«Создали нашу российскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить нашу Родину. Так, благодаря труду ученых, инженеров, рабочих, работавших здесь, появилась благодать и милость Божия над нашей страной», - сказал патриарх.

По его мнению, появление атомной бомбы спасло СССР «от страшного разрушения, в результате которого могло бы не остаться ни страна, ни народ».

«Все это происходило, в частности, и благодаря молитвам преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Вот так смиренный старец из-за своей святости... способствовал тому, что наш народ и наша страна продолжают свое существование», - подытожил Кирилл.

Глава РПЦ уже выражался подобным образом в 2023 году, утверждая, что ядерная бомба была разработана отечественными учеными «по невыразимому божьему промыслу», напоминает издание. А в 2024 году он призвал россиян не бояться такого оружия и возможного конца света.

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