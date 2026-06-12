Иран подтвердил согласование основных пунктов мирного соглашения с США 12.06.2026, 12:57

Работа над текстом документа близка к завершению.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ключевые положения потенциального соглашения о завершении войны с США практически согласованы. По его словам, которые приводит Press TV, работа над текстом документа близка к завершению, несмотря на «неоднократные акты агрессии» и «противоречивые позиции Вашингтона». При этом Багаи подчеркнул, что окончательного решения нет и Иран не пойдет на компромисс в отношении своих «красных линий».

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран находятся на грани заключения сделки, и отменил запланированные ракетные удары по республике. Он уточнил, что мирное соглашение «может быть подписано» уже в эти выходные в Европе — американцев будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. Сразу после Ормузский пролив «будет официально открыт». На вопрос, одобрил ли сделку иранский лидер Моджтаба Хаменеи, Трамп сказал: «Насколько я понимаю, да».

По данным источников Axios, меморандум действительно получил «зеленый свет» от Тегерана на высоком уровне, но, вероятно, не от Хаменеи. По условиям документа, стороны продлят режим прекращения огня еще на 60 дней, в том числе в отношении Ливана, и в течение этого периода будут вести переговоры по иранской ядерной программе.

Дипломатический источник The Guardian также подтвердил, что в меморандуме упоминаются механизмы для дальнейшего обсуждения ядерной программы и замороженных активов Ирана, но конкретных договоренностей по этим вопросам пока нет.

США хотят добиться того, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие. По словам высокопоставленного американского чиновника, вариантом решения этой проблемы может стать «разбавление» высокообогащенного урана прямо на территории республики под контролем инспекторов ООН. Источник отметил, что Трамп одобрил эту идею.

Меморандум также предполагает немедленное открытие Ормузского пролива без введения сборов и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней, пишет Axios. В свою очередь США должны снять блокаду и ослабить санкции против Ирана, в том числе ограничения на экспорт нефти в течение 60 дней. Точной даты этих мер нет — они будут привязаны к реализации сделки, уточнил дипломат одной из стран-посредников.

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