«Российские офицеры уже вывозят из Крыма семьи и имущество» 15.06.2026, 13:02

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Эрфан Кудусов

Фото: Charter97.org

Один из лидеров крымскотатарского народа рассказал о ситуации на полуострове.

ВСУ усиливают логистическую блокаду оккупированного Крыма: под ударами оказались мосты, трассы снабжения и маршруты, по которым Россия завозит топливо, боеприпасы и продовольствие. На полуострове уже говорят о нехватке топлива и перебоях с товарами.

Что уже сейчас удалось достичь ВСУ в операции по блокаде оккупированного Крыма? Какие последствия для российской группировки и оккупационных властей уже заметны?

Об этом сайту Charter97.org рассказал известный гражданский активист, один из лидеров крымскотатарского народа Эрфан Кудусов:

— В целом ситуация развивается позитивно. Если эта тенденция сохранится, если будет увеличиваться и количество ударов ВСУ, и их целенаправленность, точность, если будет наращиваться мощность ударов, тогда, конечно, проблемы с логистикой у оккупационной армии будут нарастать. Они уже нарастают.

Одно из последствий, о котором уже сообщалось, это предполагаемый выход оккупационных войск с Кинбурнской косы. Оккупанты уходят и с некоторых островов напротив Херсона, между Херсоном и оккупированными Алешками. Они не выдерживают ударов ВСУ, без логистической поддержки, без продуктов и боекомплекта тоже покидают некоторые острова. Об этом сообщал командир 34-й бригады морской пехоты Дмитрий Пулинець. Это все результат планомерной и нарастающей работы Вооруженных сил Украины.

Сама ситуация в Крыму всем, в принципе, уже известна. Это хронические перебои с топливом. Его уже не хватает и для оккупационной армии, периодически происходят стычки и с гражданским населением. Пока это ни во что не переросло, но тенденция идет не в лучшую сторону для российской оккупационной армии. Поэтому от ВСУ мы ждем только наращивания усилий, ждем дальних ударов. Целей в Крыму еще пока, к сожалению, хватает.

Уничтожение мостов со стороны Чонгара, Геническа и Генической Горки, плюс поражение мостов в районе Армянска, Красноперекопска, заезда от Каланчака и Чаплинки, тоже ухудшило положение оккупационных войск. Но пока транспорт в оккупированный Крым идет. Он сократился примерно в 3-4 раза, но грузы еще идут.

— Что ждет оккупированный Крым, если ВСУ перережут сообщение и через Чонгар, и через Керченский мост, а морская блокада полуострова будет усилена?

— Если брать с военной точки зрения, это будет проблема с поставками вооружений для группировки РФ, потому что Вооруженные силы Украины выбивают ключевые точки ПВО. Личный состав оккупационных войск никуда убежать не сможет, он окажется в капкане.

Что касается гражданского населения, голода, конечно, не будет. Я не думаю, что будет голод, потому что запасы довольно большие, продовольствие есть, в Крыму много чего выращивается, резервы там есть. Но уже видно, что ассортимент сейчас сильно сокращается, особенно по продуктам первой необходимости. Когда что-то такое происходит, население бывшего Советского Союза, привыкшее к таким дефицитам, уже понимает, что кое-где нет соли, макарон, консерваций и так далее.

Проблемы больше будут у приезжих и тех, кто не укоренен в Крыму. Почему? Они там не связаны ни родственными, ни дружескими, ни какими-то другими социальными связями. Местное население, и в особенности крымскотатарское население, чувствует себя нормально и привычно к таким проблемам. Еще с 90-х годов, когда крымские татары переезжали в Крым и никакой поддержки не было, приходилось полагаться на себя. У многих есть огороды, поэтому голода не будет.

Но если такими темпами продолжится блокада Крыма со всех сторон, в том числе и морская, потому что мы знаем, что поставки морем на паромах еще немного идут, то в целом Крым окажется в ситуации капкана для российской оккупационной армии и российских властей.

Тогда возможен массовый исход оккупантов на кораблях, пароходах, катерах. Такие случаи уже в истории Крыма известны: когда в первую очередь партийно-номенклатурное руководство Крыма бежало из Севастополя, когда немцы во время Второй мировой войны заходили в Крым, оно бросило население и убежало.

В принципе, такие сигналы мы уже видим и слышим и сейчас от высшего командного состава российских оккупационных войск, находящихся в Крыму. Имеется в виду, что офицеры среднего и высшего звена, да и нижнего кое-где, уже начинают вывозить семьи. Кое-кто уже вывез, вывозят имущество, переводят средства на материк, понимая, чем это все грозит.

Но на ближнем горизонте пока этого нет. Я думаю, что если больше 2-3 месяцев продолжится такая нарастающая деятельность ВСУ по блокаде Крыма, тогда мы уже увидим практические результаты. Сейчас говорить об этом, мне кажется, пока рано.

— Как население Крыма реагирует на топливный кризис и перебои с продуктами? Возможны ли протесты против оккупационных властей?

— Я не думаю, что возможны какие-то массовые митинги или какое-то сопротивление населения. Определенное партизанское сопротивление там есть, и оно может немного поднять голову. Есть массовое недовольство народа, в особенности тех, кто жил там как постоянные граждане Украины до 2014 года. Но маловероятно, что это выльется в какие-то протесты. Потому что оккупационный силовой аппарат России достаточно силен.

Сотни тысяч правоохранителей, спецслужб, вооруженных сил оккупационной армии пока в состоянии это сдержать. Но это пока. Мы говорим о ситуации на сегодняшний момент.

Предсказывать, что будет через два месяца при таком наращивании событий в позитивном для Украины ключе, сложно и практически невозможно. Но сигналы мы видим: недовольство есть, хотя пока это глухое недовольство.

Тем не менее российские туристы, к сожалению, как рыбки-гуппи, у которых нет мозга и которые не помнят, что было пять минут назад, едут в Крым. Есть две тенденции. Одни понимают, что полный трындец, и те, кто уже заехал, пытаются выехать, у них возникают проблемы с выездом. А те, кто не знает, что в Крыму творится, еще пока едут.

Инерционное движение с туризмом пока продолжается. Нельзя сказать, что туристов совсем нет или их совсем мало, они едут. Это можно проследить по въездному и выездному трафику на Крымском мосту. Но этот ручеек сокращается, и это заметно.

В разгар сезона, а это еще через две-три недели, будет абсолютно понятно, что сезон в Крыму не состоялся и не может состояться в этих условиях. Местное население, которое обычно работает на пляжах Крыма, останется без работы и теперь будет отдыхать, потому что работы не будет.

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