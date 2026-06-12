В Крыму начался дефицит соли, сахара, круп и муки 6 12.06.2026, 9:38

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Торговые сети вводят новые ограничения.

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали повышенный спрос на продукты первой необходимости, в результате чего в торговых сетях начали исчезать соль, сахар, некоторые виды круп и мука.

Как сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в эфире «Эспрессо», товары продолжают поставляться, но их стоимость значительно выросла из-за логистических рисков и подорожания топлива.

«Что касается гражданской инфраструктуры и снабжения, то следует отметить, что в оккупированном Крыму ощущается повышенный спрос на продукты первой необходимости. В частности, начали исчезать соль, сахар, отдельные виды круп, а также мука. Это привело к тому, что торговым сетям рекомендовали ограничить продажу таких товаров в одни руки», - объяснил он.

По словам Чистикова, продукция все же поступает в оккупированный Крым.

«Однако существует и другой аспект ее поставок: поставщики, которые завозят эти товары по сухопутному коридору, применяют повышенный коэффициент к стоимости доставки продукции на территорию временно оккупированного Крыма. То есть продукция на территории временно оккупированного Крыма есть, однако ее стоимость значительно выше, чем на территории РФ. Это связано как с рисками поставки, так и с ростом стоимости топлива», - подчеркнул чиновник.

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