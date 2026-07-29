Трое иностранцев хотели обокрасть в Минске коттедж
- 29.07.2026, 3:34
Их задержали со стрельбой.
В Минске задержаны трое иностранцев за кражу организованной группой в особо крупном размере, сообщили в МВД.
Силовики 25 июля получили информацию о неизвестных в масках, которые провели «разведку» частного дома в столице и скрылись в России. Их личности установили — это иностранцы, которым 39, 43 и 56 лет. Ранее неоднократно судимы на родине за тяжкие и особо тяжкие преступления, среди них есть и повлекшее смерть человека.
Целью злоумышленников была кража крупной суммы наличных. Через день силовики узнали о повторном приезде «гастролеров» — те знали, что хозяева дома отдыхают за границей.
В полночь иностранцы подъехали к выбранному коттеджу. Взломали стеклопакет, проникли внутрь. В итоге их задержали со стрельбой.
«Ну приехал, хотел украсть. От 1,5 до 5 млн [долларов]», — сообщил на видео один из задержанных.
Следователями возбуждено уголовное дело за кражу организованной группой в особо крупном размере. Теперь проверяется причастность фигурантов к аналогичным фактам на территории Беларуси и других стран СНГ.
О задержании преступников в МВД сняли трехминутный сюжет, одним из героев которого стал замначальника Центрального РУВД Минска Владимир Кубраков — сын главы МВД Ивана Кубракова. Он рассказывал, что милицией контролировались все действия злоумышленников вплоть до задержания.