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Трое иностранцев хотели обокрасть в Минске коттедж

  • 29.07.2026, 3:34
Трое иностранцев хотели обокрасть в Минске коттедж

Их задержали со стрельбой.

В Минске задержаны трое иностранцев за кражу организованной группой в особо крупном размере, сообщили в МВД.

Силовики 25 июля получили информацию о неизвестных в масках, которые провели «разведку» частного дома в столице и скрылись в России. Их личности установили — это иностранцы, которым 39, 43 и 56 лет. Ранее неоднократно судимы на родине за тяжкие и особо тяжкие преступления, среди них есть и повлекшее смерть человека.

Целью злоумышленников была кража крупной суммы наличных. Через день силовики узнали о повторном приезде «гастролеров» — те знали, что хозяева дома отдыхают за границей.

В полночь иностранцы подъехали к выбранному коттеджу. Взломали стеклопакет, проникли внутрь. В итоге их задержали со стрельбой.

«Ну приехал, хотел украсть. От 1,5 до 5 млн [долларов]», — сообщил на видео один из задержанных.

Следователями возбуждено уголовное дело за кражу организованной группой в особо крупном размере. Теперь проверяется причастность фигурантов к аналогичным фактам на территории Беларуси и других стран СНГ.

О задержании преступников в МВД сняли трехминутный сюжет, одним из героев которого стал замначальника Центрального РУВД Минска Владимир Кубраков — сын главы МВД Ивана Кубракова. Он рассказывал, что милицией контролировались все действия злоумышленников вплоть до задержания.

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