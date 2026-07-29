Кипр станет поставщиком газа для Европы
- 29.07.2026, 4:58
Eni и TotalEnergies запускают новое месторождение.
Французская энергетическая компания TotalEnergies и итальянская Eni приняли окончательное инвестиционное решение о разработке газового месторождения Cronos на шельфе Кипра. Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний.
Месторождение Cronos открыто в 2022 году, а его запасы были подтверждены в 2024 году. Для компаний это первый проект по разработке месторождений на Кипре, а для самой страны – первый проект по добыче углеводородов.
Новое газовое месторождение расположено в глубоководной части шельфа Кипра (Блок 6), примерно в 185 километрах от побережья. Первоначальные запасы газа на месторождении оцениваются в более чем 3 триллиона кубических футов (85 млрд куб. м).
Газ будут добывать из четырех подводных скважин. Затем по подводному трубопроводу его будут транспортировать в Египет, где будут перерабатывать на уже существующих мощностях месторождения "Зохр", а впоследствии – сжижать на терминале Damietta LNG для экспорта на международные рынки, прежде всего в Европу.
«Ускоренная реализация проекта Cronos является важным шагом на пути к превращению Кипра в европейского производителя и экспортера газа. Она также создает предпосылки для формирования регионального газового хаба в Восточном Средиземноморье благодаря использованию имеющейся египетской инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов», – заявил главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальчи.
«Новый маршрут поставок газа через Средиземное море будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников поставок СПГ», – отметил председатель правления и генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.