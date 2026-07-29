ЕС готовит санкции против 1600 компаний за помощь РФ
- 29.07.2026, 2:24
Это рекорд.
Европейский Союз планирует ввести санкции против более 1600 компаний, которые, по его утверждению, помогают России в войне против Украины. Это наибольшее количество фирм, внесенных в черный список в пределах одного пакета ограничений, пишет Bloomberg.
По данным источников агентства, совокупный годовой оборот этих компаний превышает $20 млрд, штат – более 265 000 человек.
«Если этот пакет будет одобрен, он будет означать 50% увеличение количества организаций, находящихся под санкциями ЕС во время войны России в Украине», – со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Работа над документом продолжается несколько месяцев. Bloomberg уточняет, что европейские чиновники пытаются включить в списки санкций компании российского оборонно-промышленного комплекса, еще не попавшие под ограничения. При этом, отмечает издание, экономический эффект от нового пакета окажется меньше, чем у прежних ограничений против нефтяной отрасли и банковской системы.
Источники агентства сообщили, что проект предложат странам ЕС в ближайшие недели, чтобы было достаточно времени на изучение. Принять пакет планируют в октябре, когда состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС.