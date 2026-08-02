Rzeczpospolita: Война в Украине меняет польскую армию

Rzeczpospolita: Война в Украине меняет польскую армию1
- 2.08.2026, 21:19
Польша меняет структуру боевых батальонов и сокращает количество танков и бронемашин.
Польша перестраивает структуру боевых батальонов с учетом опыта войны в Украине. Вместо одной из боевых рот в подразделениях формируют роты беспилотных систем, а количество танков и боевых машин пехоты сокращают. Это решение должно усилить возможности войск на современном поле боя, сообщает Rzeczpospolita.
Пилотный проект уже почти год реализуется в двух батальонах, оснащенных бронетранспортерами Rosomak. В ходе эксперимента одну из четырех боевых рот заменили подразделением беспилотных систем, в результате чего количество бронемашин в батальоне сократилось с 58 до 44.
Новые подразделения получат FPV-дроны, разведывательные комплексы и средства борьбы с беспилотниками. Ожидается, что батальоны смогут самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на расстоянии до 30 км, что в два с половиной раза больше, чем раньше.
Несмотря на то, что сертификация пилотных подразделений состоится только в ноябре, новую организационную модель уже включили в Программу развития Вооруженных сил Польши на 2025–2039 годы. В перспективе она должна стать стандартом для танковых, механизированных и мотопехотных батальонов.
Эти изменения являются результатом анализа современной войны, прежде всего боевого опыта Украины. При этом в польской армии не рассматривают дроны как полную замену танкам или другой бронетехнике, а интегрируют их в действующую систему вооружения.
В последние годы Польша активно пересматривает подходы к развитию своих вооруженных сил. После проверки готовности войск выяснилось, что боеготовность польских дивизий и их структура нуждаются в модернизации. Впрочем, Варшава резко увеличила финансирование программ по беспилотной технике и систем борьбы с дронами, сделав это одним из ключевых направлений перевооружения.
Между тем польское военно-политическое руководство все активнее использует украинскую практику. В частности, украинские инструкторы уже обучают польских военных противодействовать беспилотникам, опираясь на боевой опыт Украины.