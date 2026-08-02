Rzeczpospolita: Война в Украине меняет польскую армию 1 2.08.2026, 21:19

Польша меняет структуру боевых батальонов и сокращает количество танков и бронемашин.

Польша перестраивает структуру боевых батальонов с учетом опыта войны в Украине. Вместо одной из боевых рот в подразделениях формируют роты беспилотных систем, а количество танков и боевых машин пехоты сокращают. Это решение должно усилить возможности войск на современном поле боя, сообщает Rzeczpospolita.

Пилотный проект уже почти год реализуется в двух батальонах, оснащенных бронетранспортерами Rosomak. В ходе эксперимента одну из четырех боевых рот заменили подразделением беспилотных систем, в результате чего количество бронемашин в батальоне сократилось с 58 до 44.

Новые подразделения получат FPV-дроны, разведывательные комплексы и средства борьбы с беспилотниками. Ожидается, что батальоны смогут самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на расстоянии до 30 км, что в два с половиной раза больше, чем раньше.

Несмотря на то, что сертификация пилотных подразделений состоится только в ноябре, новую организационную модель уже включили в Программу развития Вооруженных сил Польши на 2025–2039 годы. В перспективе она должна стать стандартом для танковых, механизированных и мотопехотных батальонов.

Эти изменения являются результатом анализа современной войны, прежде всего боевого опыта Украины. При этом в польской армии не рассматривают дроны как полную замену танкам или другой бронетехнике, а интегрируют их в действующую систему вооружения.

В последние годы Польша активно пересматривает подходы к развитию своих вооруженных сил. После проверки готовности войск выяснилось, что боеготовность польских дивизий и их структура нуждаются в модернизации. Впрочем, Варшава резко увеличила финансирование программ по беспилотной технике и систем борьбы с дронами, сделав это одним из ключевых направлений перевооружения.

Между тем польское военно-политическое руководство все активнее использует украинскую практику. В частности, украинские инструкторы уже обучают польских военных противодействовать беспилотникам, опираясь на боевой опыт Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com