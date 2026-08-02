В Италии власти раздают деньги тем, кто согласится выловить сомов из озера

В Италии власти раздают деньги тем, кто согласится выловить сомов из озера1
- 2.08.2026, 21:30
Cом все сильнее угрожает местной экосистеме.
Власти региона Венето в Италии выделят средства на борьбу с инвазивным сомом в озере Гарда. Как пишет итальянское издание Il Nordest Quotidiano, средства будут направлены на поддержку предприятий, занимающихся профессиональным рыболовством, с целью сокращения численности хищного вида, который все сильнее угрожает местной экосистеме.
В публикации отмечается, что в последние годы европейский сом наносит все больший ущерб рыбным ресурсам озера Гарда, особенно в его южной части на границе регионов Венето и Ломбардия. Рыбаки все чаще вылавливают особей значительных размеров – более двух метров в длину и весом свыше 500 килограммов.
Автор материала напоминает, что сом является одним из крупнейших пресноводных хищников Европы. Попав в Гарду как чужеродный вид, он прочно закрепился в водоеме и, находясь на вершине пищевой цепи, серьезно нарушает природный баланс и негативно влияет на биоразнообразие. Кроме того, мощные челюсти этой рыбы регулярно повреждают рыболовные сети, из-за чего профессиональные рыбаки вынуждены постоянно тратить средства на их ремонт.
Как сообщает издание, региональные власти решили поддержать отрасль, объявив конкурс на получение финансирования для предприятий, работающих на озере Гарда и готовых развивать промышленный вылов сома.
«Регион Венето принимает меры по решению одной из главных проблем, с которыми сегодня сталкивается озеро и его экосистема. Сом является инвазивным видом, оказывающим давление на местную ихтиофауну и нарушающим естественное равновесие озера», – заявил региональный советник по вопросам рыболовства Дарио Бонд.
Согласно условиям программы, претендовать на финансирование смогут компании, владелец или один из партнеров которых внесен в реестр профессиональных рыбаков, имеющих право работать на озере Гарда. Компенсация может покрыть до 100% допустимых расходов, но не более 20 тысяч евро на одно предприятие. Деньги разрешено тратить на приобретение специальных сетей, оборудования для вылова, хранения и дальнейшей реализации сома.
В целом на эту программу местные власти готовы выделить 100 тысяч евро.
В материале также отмечается, что власти рассчитывают не только сократить популяцию инвазивной рыбы, но и создать новый рынок сбыта. В странах Центральной Европы мясо сома уже пользуется спросом, поэтому в регионе планируют сформировать отдельную производственную цепочку по его вылову и реализации. Подобный подход, отмечает издание, уже применяется в Италии для сдерживания распространения голубого краба на побережье Адриатического моря.
«Цель двойная: уменьшить влияние инвазивного вида на рыбные ресурсы Гарды и создать новые рыночные возможности для предприятий Венето», – подчеркнул чиновник.