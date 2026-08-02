ABC: Даже сторонники Путина в России начинают подвергать сомнению войну в Украине 2.08.2026, 22:15

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Среди россиян растут тревога и разочарование.

Долгое время жители крупнейших и самых богатых городов России были защищены от последствий полномасштабного вторжения их страны в Украину, которое продолжается уже пятый год, пишет ABC.

Однако, как отмечает издание, в последнее время их жизнь всё больше нарушается, и опасность, которую представляют гудящие над головами дроны, – это лишь часть проблемы.

«Цены на многие товары резко выросли. Не хватает топлива. Путешествовать – даже внутри страны – может быть сложно. Среди россиян растут тревога и разочарование», – говорится в статье.

Люди, живущие в условиях автократии президента России Владимира Путина, уже ощутили на себе последствия западных санкций и ужесточения кремлевской цензуры в ходе войны.

Кроме того, им также трудно избежать мобилизационных кампаний, направленных на пополнение численности войск, несущих огромные потери на поле боя, особенно в регионах.

Издание отмечает, что с тех пор, как Украина разработала беспилотники, способные поражать цели в глубине территории России, ситуация стала гораздо серьезнее и в крупных городах.

«Дошло до того, что люди действительно страдают. Я знаю много молодых людей, которые сейчас принимают антидепрессанты. Или они начали злоупотреблять алкоголем. Стало так трудно справляться со всей этой ситуацией», – рассказала россиянка Светлана, которой за 50.

Нефтеперерабатывающие заводы были повреждены или уничтожены, что привело к длинным очередям на заправках.

В последнее время объектами атак стали склады крупной корпорации «Wildberries», которую часто называют российским аналогом Amazon. Издание приводит данные, что на ее долю приходится примерно 10% всей розничной торговли в стране.

«Малые предприятия, пользующиеся этой платформой, лишились своих ценных запасов. Для потребителей удобство быстрой доставки товаров также улетучилось», – добавляется в статье.

Светлане это надоело, и она считает, что «настало время сменить власть». По мнению издания, есть основания полагать, что она не единственная такая.

Издание сообщило, что, согласно данным «Левада-Центра» – независимой организации, проводящей опросы общественного мнения, которую Кремль признал «иностранным агентом», – россияне всё больше беспокоятся о состоянии государственных финансов.

Также были обнародованы данные, согласно которым рейтинг одобрения Путина упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Между тем опрос 1 500 респондентов, проведенный в начале этого месяца российским Фондом общественного мнения, показал, что уровень тревоги среди населения страны в этом году растет и в настоящее время является доминирующей эмоцией во многих сообществах.

«В чем смысл этой войны? Именно этот вопрос россияне задают себе все чаще», – рассказал старший научный сотрудник Центра NEST Джон Лауг.

По данным издания, государственные телеканалы и газеты страны осторожно подают новости о росте цен и усилении неудобств.

«На государственном телевидении, возможно, и признают, что жизнь в России стала тяжелее, но утверждают, что в других странах ситуация намного хуже. Именно это, отчасти, является причиной того, что пока не было много публичных проявлений гнева против Путина», – заявил в интервью изданию доцент кафедры экономики России, Восточной Европы и Евразии Оксфордского университета Майкл Рохлиц.

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина рассказала ABC, что за последние 12 месяцев заметила изменения в жизни общества:

«Цены выросли. Тарифы на коммунальные услуги значительно повысились. Все мои друзья потеряли работу и покинули город. Некоторым удалось выехать из страны. Все устали, даже те, кто поддерживает войну, устали».

В то же время издание признает, что рост способности Украины наносить удары по целям за пределами границы не обошелся без потерь на территории страны.

В частности, Кремль усилил воздушные бомбардировки украинских городов и нанёс удары по гражданской инфраструктуре. Это привело к тому, что запасы перехватных ракет в Киеве иссякают, а число погибших растет.

Однако, по словам г-на Лауга, после нескольких лет боевых действий успешные удары Украины влияют на психологическое состояние россиян, проживающих в крупнейших городах страны.

«Большинство моих друзей больше не могут себе позволить ходить в рестораны, поэтому теперь мы встречаемся у нас дома. Мы сидим там и обсуждаем ситуацию. Пытаемся подбодрить друг друга. Некоторые мои знакомые раньше поддерживали войну и политику президента. Сейчас, если они и не изменили своё мнение на 180 градусов, то на 90 – точно», – рассказала Светлана.

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