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В Сербии из-за обмеления Дуная нашли корабли нацистской Германии

  • 2.08.2026, 22:03
  • 1,152
В Сербии из-за обмеления Дуная нашли корабли нацистской Германии
Фото: Reuters

Фотофакт.

Затопленные немецкие военные корабли времен Второй мировой войны показались из воды в районе населенного пункта Прахово в Сербии из-за обмеления Дуная, сообщает Reuters.

Уровень воды в реке снизился на фоне продолжительной жары и засухи в Европе. В Сербии и Хорватии показатели достигли рекордно низких значений, обнажив песчаные отмели и затонувшие суда.

Фото: Reuters

К апрелю специалисты подняли семь судов со дна Дуная, восьмое готовили к извлечению. Перед началом работ корпуса обследовали водолазы и саперы: внутри могли оставаться мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы. Некоторые крупные обломки не поднимали целиком, а разрезали, извлекали частями или перемещают глубже, чтобы они не перекрывали фарватер.

Фото: Reuters

На расчистку Дуная у Прахово Еврокомиссия выделила грант в размере €16,5 млн, еще почти €14 млн предоставил Европейский инвестиционный банк. На первом этапе специалисты планировали убрать 21 судно. Всего на дне в этом районе могут находиться останки около 200 кораблей, барж и буксиров.

Фото: Reuters

Не все затонувшие суда можно поднять целиком из-за их размеров и состояния. Такие корпуса могут разрезать под водой или заглублять в речное дно после обезвреживания оставшихся боеприпасов. По оценке властей Сербии, затрудненное судоходство на этом участке ежегодно приносит стране убытки более чем на €5 млн.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
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