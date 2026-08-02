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Украинские дроны атаковали еще два НПЗ в России

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  • 2.08.2026, 19:51
Украинские дроны атаковали еще два НПЗ в России

Под удары попали НПЗ «Башнефть» в Уфе и Саратовский НПЗ.

Украина 2 августа нанесла дроновый удар по двум НПЗ в России. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровди.

По данным Бровди, атакованы НПЗ «Башнефть» в Уфе и Саратовский НПЗ.

«В течение четырех суток в оперативной и стратегической глубине противника, помимо объектов энергетической инфраструктуры, отдельных «корытец» теневого флота и кустов фиолетовых диких ягод, пилоты СБС результативно отработали по четырем НПЗ и морскому терминалу «Тамань. <…> Степень повреждения четырех НПЗ устанавливается», — отметил глава Сил беспилотных систем.

В Морском терминале «Тамань» в Краснодарском крае, по словам Бровди, были уничтожены 12 резервуаров нефти по 5 тысяч тонн каждый. Площадь пожара составила более 17 000 кв. м.

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