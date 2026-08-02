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Правящая партия Бразилии назвала своего кандидата в президенты

  • 2.08.2026, 20:05
Правящая партия Бразилии назвала своего кандидата в президенты
Фото: AFP

Выборы должны пройти в октябре.

Правящая в Бразилии «Партия трудящихся» утвердила своим кандидатом на следующих выборах главы государства действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, передает EFE.

Агентство сообщает, что кандидатом в вице-президенты участники съезда в Сан-Паулу назвали Жерарду Алкмина. В случае победы оба политика сохранят своих текущие посты.

80-летний Лула да Силва закончит свой третий срок на посту президента в январе 2027 года. Выборы должны пройти в октябре. По данным опросов, он — фаворит в гонке за высший государственный пост.

На этом фоне бразильский суд лишил бывшего президента страны Жаира Болсонару права избираться до 2030 года. Решение было принято пятью голосами «за» и двумя «против». В прошлом году суд признал экс-президента республики организатором заговора против Лулы да Силвы.

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