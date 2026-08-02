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Два вертолета столкнулись во время тушения лесного пожара в Греции

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  • 2.08.2026, 19:37
Два вертолета столкнулись во время тушения лесного пожара в Греции
Фото: EPA

Видео.

В Греции во время тушения лесных пожаров в районе Псата столкнулись два вертолета типа Bell. Об этом 2 августа сообщает сообщает Naftemporiki.

Вертолеты вылетели с военного аэродрома Элефсина. В вертолетах было по два человека.

На видео видно, как они летят на небольшой дистанции друг от друга, после чего сталкиваются в воздухе. Один из них после столкновения падает, охваченный пламенем.

По данным СМИ, командир и второй пилот одного из вертолетов доставлены в военный госпиталь ВВС Греции с легкими травмами. Два члена экипажа второго вертолета были обнаружены без сознания.

Как пишет CNN Greece, пилотами обоих вертолетов были граждане Румынии. Экипаж одного из воздушных судов после столкновения смог передать сигнал об крушении и сообщить о ситуации со вторым вертолетом. После чего была начата поисково-спасательная операция.

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