Bloomberg: Беби-бумеры оставляют после себя больше искусства, чем нужно потомкам 2.08.2026, 19:07

Иллюстрационное фото

Ожидается, что скоро собственников сменят предметы искусства на общую сумму $1 трлн.

Беби-бумеры (люди, которые родились в 1946–1963 годах) в США оставляют после себя больше произведений искусства, чем кому-либо нужно, сообщает Bloomberg. Наследники, как правило, не имеют возможности должным образом заботиться об оставшихся произведениях, а продавать удается лишь немногие из них.

Объем произведений искусства, принадлежащих поколению беби-бумеры, огромен, а спрос на них даже близко не сопоставим с количеством работ. Если рассматривать только те предметы искусства, которые можно продать на вторичном рынке — а это лишь малая часть всех существующих произведений, то, по прогнозам Deloitte, в ближайшие десять лет сменит владельцев искусство на сумму около $1 трлн. Однако покупателей или музеев будет недостаточно.

«Мы курируем около 350 коллекций, принадлежащих семейным офисам в 28 странах», — сказал председатель совета директоров и основатель компании Fine Art Group, консультирующей семьи по вопросам коллекций, Филип Хоффман. «В большинстве таких случаев представители следующего поколения еще не обсуждали, что будут с этим делать. Многим из них это не особо интересно», — отметил он.

Проблема заключается не только в наследниках, но в первую очередь — в самих коллекционерах, которые не спрашивают себя, а нужны ли вообще все эти произведения искусства их потомкам. По словам Хоффмана, из всех семей, с которыми ему приходится иметь дело, «наберется от силы пять, где об этом задумывались». Остальные предпочитают тешить себя мыслью, что для их детей нет ничего желаннее, чем и дальше заботиться о семейной коллекции.

Как правило, следующее поколение уже этого не хочет, подчеркнул основатель Fine Art Group. «Им нужно что-то другое», — добавил он.

Продать произведения довольно легко лишь потомкам 0,1% самых состоятельных людей, которые могут унаследовать коллекцию стоимостью $100 млн долларов или более. По оценкам Хоффмана, насчитывается около 1000 коллекционеров, владеющих произведениями искусства на $1 млрд. И, по самым скромным подсчетам, существует более 3000 коллекционеров, чьи собрания оцениваются в $100 млн. Если такие коллекции переходят к следующему поколению раз в 30 лет, то это означает более 100 случаев наследования в год — или два в неделю.

Как правило, о таких сверхбогатых клиентах заботятся крупнейшие аукционные дома, такие как Sotheby’s. В отношении имущества большинства людей они, скорее всего, будут весьма избирательны. Возможно, их заинтересуют один-два предмета, но если эти вещи не стоят миллионы, бороться за них они не станут.

Многие предпочитают передавать произведения искусства в дар музеям. Однако проблема в том, что в последние годы сделать это стало сложнее. Сегодня фонды практически любого крупного музея и так переполнены: экспонатов гораздо больше, чем можно выставить. Поэтому если речь не идет о настоящем шедевре, музеи редко испытывают потребность в новых поступлениях.

Если музей и соглашается принять произведение искусства в дар, он чаще всего просит сопроводить его и денежным пожертвованием. «Хранение, страхование — все это обходится музеям очень дорого», — пояснила руководитель отдела планирования художественных проектов Bank of America Розмари Рингвальд.

Когда бизнесмен Рональд Лаудер решил передать Метрополитен-музею свою коллекцию австрийского и немецкого искусства XX века стоимостью в $1 млрд, он хотел сохранить экспозицию в особняке на 86-й улице, построенном в стиле бозар, что существенно увеличивало сопутствующие расходы музея. В пресс-релизе, выпущенном в связи с объявлением о сделке, упоминались 27 дарителей (не считая анонимных), которые в общей сложности выделили около $200 млн на покрытие расходов, связанных с содержанием коллекции.

Еще более серьезным препятствием для наследников становится изменение вкусов с течением времени. Хотя мир искусства не зациклен на ультрановинках так, как Голливуд или поп-музыка, где потребляется преимущественно то, что было создано и выпущено за последний год или даже меньший срок, все же галереи в подавляющем большинстве случаев выставляют новые работы ныне живущих художников, которые и приобретают большинство коллекционеров. Это означает, что наследникам часто достаются произведения, которые когда-то казались новыми, а сегодня зачастую превратились лишь в смутное воспоминание.

«Иногда мы воспринимаем искусство как нечто, обращающееся к самой сути человеческой природы, как явление универсальное и неподвластное времени, — объяснил ученый из немецкого Институт эволюционной антропологии Макса Планка Олег Собчук. — Но в большинстве случаев искусство отражает события и настроения конкретной эпохи».

Чем больше времени проходит с момента создания произведения, тем меньше внимания оно, как правило, способно удерживать. «Появление любого нового медиа всегда знаменует собой своего рода разрыв, — пояснил Собчук. — Как правило, это происходит как революция». Это не означает, что цифровое искусство вытеснит живопись и скульптуру, но это свидетельствует о снижении интереса к модернизму.

Кроме того, в мире искусства ничто не происходит стремительно. Если одни беби-бумеры распродают свои коллекции, другие продолжают их пополнять. На торгах крупных аукционных домов покупателей старше 60 лет по-прежнему больше, чем тех, кому еще нет 40. «Люди не останавливаются, достигнув определенного возраста, — отметила Мадлен Лисснер, возглавляющая в аукционном доме Sotheby’s подразделение, занимающееся произведениями мирового изобразительного искусства. — Они продолжают собирать коллекции, когда им исполняется 80, 85 и даже 90 лет».

Самым старшим американским беби-бумерам в этом году исполняется лишь 80 лет. Даже через десять лет в США останутся около 30 млн представителей этого поколения в возрасте 70 лет или моложе.

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