Военные ВМС Италии высадились на танкер российского теневого флота 2 2.08.2026, 18:45

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Фото: difesa.it

Капитан судна отказался сотрудничать.

Утром 2 августа флагман военно-морской миссии ЕС в Средиземном море — операции IRINI — Thaon di Revel осмотрел нефтяной танкер российского «теневого флота Toa Payoh, подпадающий под санкции Евросоюза.

Итальянские военные проверили национальную принадлежность судна, определяемую флагом, под которым ему позволено ходить, сообщили в пресс-службе Минобороны Италии.

Отмечается, что нефтяной танкер, который 16 июля отправился из порта Котону в Бенине и направлялся в Стамбул, был перехвачен к западу от Пантеллерии – острова между Сицилией и Тунисом.

Капитан танкера сначала отказался сотрудничать, после чего группа итальянских военнослужащих добралась до судна на вертолете с базы Нейв-Таон-ди-Ревель и провела необходимые проверки.

Фото: difesa.it

Операция была проведена при поддержке греческого судна и польского патрульного самолета, длилась около двух часов и завершилась спокойно и безопасно, отметили в Минобороны Италии.

В сообщении отмечается, что операция была проведена в полном соответствии со статьей 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), которая позволяет военному судну при определенных условиях проводить необходимые проверки относительно национальной принадлежности торгового судна и флага, под которым оно имеет право ходить.

Сейчас информацию и документацию, полученные в ходе инспекции, проверяют.

Фото: difesa.it

Фото: difesa.it

Фото: difesa.it

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