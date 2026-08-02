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От взрыва в Москве, вероятно, пострадали дочь и зять главкома ВКС РФ Чайко

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  • 2.08.2026, 19:00
От взрыва в Москве, вероятно, пострадали дочь и зять главкома ВКС РФ Чайко

Персонал ресторана заставили молчать.

В московском ресторане вследствие взрыва, возможно, пострадала дочь вероятного виновника торжества и его зять. Об этом 2 августа написал мониторинговый паблик Supernova+. Ранее сообщалось, что в Balzi Rossi свое 55-летие, а вместе с тем назначение на пост главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) России, мог отмечать российский генерал-полковник Александр Чайко, руководивший попыткой захватить Киев.

«По предварительной информации, дочь главкома ВКС РФ Чайко получила осколочные травмы, а зять главкома скончался в больнице», – написал канал.

Он также опубликовал видео с места событий, которое сняла блогер Елена Райн. На нем та показывает ресторан, в частности веранду, где произошел взрыв. Также она сетует на «лютый хлопок», который она слышала из дому и который оказался взрывом бомбы.

Российское издание Astra процитировало комментарий Райн.

«Я услышала взрыв и не поняла, что это взрыв. Я начала звонить в ресторан, потом спустилась вниз. Я не верила, что может быть взрыв среди белого дня в центре Москвы. Все уже было оцеплено, всем запрещено было снимать, у всех корреспондентов просили удалить кадры. То, что удалось снять, это аллилуйя!» – рассказала она журналистам.

По словам очевидицы, сотрудники ресторана, в том числе генеральный директор, являются ее друзьями. При этом они отказались рассказывать подробности происшествия, «их не выпускали из заведения силовики и заставили молчать, пока идет следствие», указано в посте.

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