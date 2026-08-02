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Взрыв возле ресторана в центре Москвы: появились новые детали

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  • 2.08.2026, 14:25
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Взрыв возле ресторана в центре Москвы: появились новые детали
Фото: ТАСС

Количество погибших возросло.

Количество погибших в результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади выросло до пяти человек. Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Двое пострадавших с множественными ранениями верхней части тела скончались в больнице, сообщается на канале. Кроме того, не менее шести человек находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о увеличении количества погибших подтверждает и телеграм-канал Mash.

«Еще двое скончались в больнице», — утверждают источники.

Изначально число раненых достигало 21 человека.

Ранее телеграм-канал Astra писал, что в ресторане проходило празднование дня рождения генерала. Рядом с заведением общественного питания было припарковано много автомобилей с черными номерами, которые используются на транспорте вооруженных сил и силовых ведомств РФ.

Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi

Вечером 1 августа у станции метро «Баррикадная» в Москве произошел мощный взрыв. Сначала утверждалось, что причиной взрыва в ресторане Balzi Rossi могла стать утечка газа.

Позже МВД РФ сообщило, что взрыв произошел у летней террасы ресторана, в результате которого погибло трое людей и 15 пострадало.

Взрыв якобы совершила смертница, которая держала в руках коробку с «подарком» для командующего воздушно-космическими силами РФ генерала Александра Чайко. Офицер, подозреваемый в совершении военных преступлений в Украине в 2022 году, не пострадал.

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