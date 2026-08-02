Пропагандист Клинцевич рассказал о главном вопросе россиян 1 2.08.2026, 15:03

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Неприятная для Кремля новость прозвучала в эфире у Соловьева.

Россиянам надоела так называемая «СВО». Больше всего россияне сейчас желают прекращения войны и возвращения к мирной жизни без санкций. Об этом заявил кремлевский политолог, пропагандист Андрей Клинцевич в эфире «Соловьев live», передает Dialog.UA.

«Вы знаете, самый распространенный вопрос, который мне задают всегда, это: «А когда это (война - ред.) закончится»? У бизнесменов, у простых тружеников это основной вопрос… Есть иллюзия, что там на фронте есть некая война, которая сюда не долетает, и она должна скоро закончиться, и у них откроется много тех возможностей, которые ранее были закрыты… Это и быт, и поездки, и карты, и так далее», - заявил Клинцевич.

Он констатировал, что запрос на мир возник тогда, когда война коснулась простых россиян. «Мне хочется на более широкую аудиторию ответить: это надолго! То, что бьют сейчас по нашей инфраструктуре, это показатель того, что к нам с вами, простым людям, не находящимся на фронте, пришла война. Именно эту задачу ставит себе противник - разрушить единство общества, разрушить связь, нарушить общественный договор, который определяет доверие к военно-политическому. На это сейчас направлены все усилия Украины и ее военного тыла: Великобритании и ЕС», - добавил пропагандист. Фактически он признал, что Кремль не собирается прекращать войну.

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