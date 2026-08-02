Король Марокко назвал самую длинную трассу Африки в честь Трампа
- 2.08.2026, 15:38
Он назвал этот шаг выражением уважения к американскому президенту.
Король Марокко Мухаммед VI присвоил скоростной автомагистрали Тизнит — Дахла имя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило государственное информационное агентство Марокко MAP.
«В знак уважения к этому свидетельству дружбы и мира, а также в качестве личного выражения моего высокого уважения я принял решение назвать одну из важнейших дорожных магистралей королевства «шоссе Дональда Дж. Трампа». Эта дорога протяженностью более 1055 км является самой длинной дорожной магистралью во всей Африке», — говорится в письме короля президенту США.
Мухаммед VI отметил, что, хотя отношения Марокко и США на протяжении долгого времени основывались на дружбе, «никогда прежде они не были столь крепкими и плодотворными», как во время двух президентских сроков Трампа. По словам монарха, признание Вашингтоном в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой «навсегда останется в памяти марокканцев» и придало двусторонним отношениям «беспрецедентный импульс».
MAP также уточняет, что в ответ Трамп поблагодарил Мухаммеда VI.
В декабре 2020 года Трамп заявил, что подписал декларацию о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Белый дом тогда же сообщил, что США будут поощрять экономическое и социальное развитие отношений с Марокко.