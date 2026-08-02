FT: Британские масоны пытаются привлечь молодежь в свои ряды 2.08.2026, 15:54

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Организация делает ставку на университетские ложи, дни открытых дверей и другие публичные мероприятия.

Британские масоны пытаются привлечь молодежь в свои ряды. Для этого они меняют подход к работе организации и делают ее более открытой для общества, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, главной проблемой для Объединенной великой ложи Англии (United Grand Lodge of England, UGLE) стало старение членов организации. Сегодня в Англии и Уэльсе насчитывается около 175 тыс. масонов. Для сравнения, в середине прошлого века их число достигало почти 500 тыс. человек. По словам великого секретаря UGLE Эдриана Марша, для привлечение новых участников в первую очередь необходимо для долгосрочного существования организации.

FT пишет, что в последние годы масоны стали активнее работать с молодежью. Организация создала сеть университетских лож, проводит мероприятия для первокурсников и дни открытых дверей, во время которых любой желающий может посетить исторические здания лож и увидеть церемониальные регалии, которые раньше были доступны только посвященным. По данным организации, эти меры уже дали первые результаты. Около 47% новых членов сейчас моложе 40 лет. В 2020 году их доля составляла 45%.

Несмотря на попытки сделать организацию более открытой, вокруг масонов по-прежнему сохраняются споры об их возможном влиянии на государственные органы и бизнес в Великобритании, отмечает FT. По данным расследования газеты, опубликованного в 2024 году, почти треть членов городского совета лондонского Сити заявили о своей принадлежности к масонству. Позже полиция Лондона обязала сотрудников раскрывать информацию о нынешнем или прошлом членстве в масонских организациях, чтобы исключить конфликт интересов. Масоны пытались оспорить это решение в суде, но безуспешно.

По мнению историка Эндрю Прескотта из Университета Глазго, проблема поиска молодых членов существует у масонов уже не менее полувека. Он считает, что молодежи проще выбрать клубы с менее строгими требованиями и обязательствами, чем организацию, где необходимо изучать сложные многовековые ритуалы.

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