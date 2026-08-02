В Беларуси заработали новшества для алкогольного рынка

В Беларуси заработали новшества для алкогольного рынка1
- 2.08.2026, 16:02
- 1,214
Детали.
В Беларуси с 2 августа ужесточили технические требования к алкогольной продукции, которая подпадает под обязательную сертификацию. Изменения предусмотрены постановлением правительства.
Постановлением «совмина» установили предельные нормы хинина, синильной кислоты, метанола. Документом запрещаются синтетические красители, добавление этилового спирта из непищевого сырья и применение ингредиентов или сортов винограда, которые не предусмотрены документами на продукцию.
Также правительство установило дополнительные технические требования к виски и винам.