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В Беларуси заработали новшества для алкогольного рынка

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  • 2.08.2026, 16:02
  • 1,214
В Беларуси заработали новшества для алкогольного рынка

Детали.

В Беларуси с 2 августа ужесточили технические требования к алкогольной продукции, которая подпадает под обязательную сертификацию. Изменения предусмотрены постановлением правительства.

Постановлением «совмина» установили предельные нормы хинина, синильной кислоты, метанола. Документом запрещаются синтетические красители, добавление этилового спирта из непищевого сырья и применение ингредиентов или сортов винограда, которые не предусмотрены документами на продукцию.

Также правительство установило дополнительные технические требования к виски и винам.

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