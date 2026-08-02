WSJ: ИИ-пузырь может привести к масштабному обвалу рынка 3 2.08.2026, 16:15

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Компании вступают в опасную зону из-за огромных вливаний в искусственный интеллект.

Компании вступают в «опасную зону» из-за огромных средств, вкладываемых в искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal.

По оценкам McKinsey & Company, к 2030 году мировые расходы на строительство дата-центров могут достичь $7 трлн. Это может нанести серьезный ущерб экономике, если рост производительности не окажется достаточно значительным, чтобы оправдать эти вливания, отмечает газета. Кроме того, если сфера ИИ в целом окажется «пузырем», это может ударить и по финансовой системе.

Как пишет WSJ, рано или поздно случится масштабный обвал, который потянет за собой весь рынок, но пока откат котировок акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, практически полностью компенсируется ростом в других секторах.

Издание упоминает «пузырь» на рынке чипов памяти, который раздулся и лопнул всего за четыре месяца. В июне акции южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix — двух ведущих мировых производителей чипов памяти — обвалились более чем на 12%, потянув за собой весь фондовый рынок страны. В результате индекс Kospi рухнул на 10%, что привело к автоматической 20-минутной остановке торгов. На долю обеих компаний приходится около половины совокупной рыночной стоимости индекса Kospi. Причиной стали опасения участников рынка по поводу ИИ. Американские индексы Nasdaq и S&P 500 по итогам торгового дня также снизились на 2,2 и 1,4% соответственно, что стало худшим результатом примерно за две недели. Однако для остального рынка это не имело никакого значения, указывает WSJ.

Лопание гигантских «пузырей» зачастую оборачивалось катастрофой для экономики, незначительные локальные «пузыри» последних лет не подорвали экономического роста, поскольку по большей части не финансировались за счет заемных средств, объясняет газета. Когда они лопались, инвесторы теряли деньги, но финансовая система оставалась устойчивой.

«Банковская система находится в отличной форме. А это значит, что всегда найдется достаточно кредитных ресурсов для надувания следующего «пузыря», — сказал Рассел Нейпир, стратег по глобальным макроэкономическим вопросам и хранитель «Библиотеки ошибок» в Эдинбурге, посвященной мировой истории финансов.

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