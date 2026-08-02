Белорус после сна заявил в милицию на знакомого, рядом с которым уснул 1 2.08.2026, 17:09

Он обвинил его в краже.

Житель Минска после сна заявил в милицию на знакомого, рядом с которым уснул. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела стал 44-летний минчанин. Вблизи одного из жилых домов на улице Одинцова выпивала компания. И мужчина, когда его знакомый уснул, забрал у того выпавшую из кармана банковскую карту.

Пока владелец карты спал, минчанин за полдня произвел 82 транзакции, 77 из которых оказались успешными. Ущерб составил без малого 3500 рублей. Вечером, проснувшись, минчанин обнаружил списания с карты, заблокировал ее и позвонил в милицию.

Правоохранители задержали подозреваемого и установили, что раньше он уже был судим за кражу бутылки пива.

Минчанина будут судить за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он полностью признал, но причиненный потерпевшему ущерб не возместил. Установлено, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com