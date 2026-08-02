В США нашли крупнейшее месторождение вольфрама 2.08.2026, 17:23

На $152 млрд.

В Неваде обнаружено крупнейшее в США месторождение вольфрама стоимостью около $152 млрд, но его разработка может столкнуться с препятствием из-за запрета NASA на добычу на части территории. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании-разработчика 3 Proton Lithium (3PL).

По итогам недавнего бурения компания оценивает ресурсы проекта Railroad Valley Minerals Project в восточной Неваде в 1,78 млн тонн вольфрама. При текущих ценах стоимость месторождения составляет около $152 млрд. Там же в подземных соляных пластах обнаружены литий, бор и поташ.

Председатель и финансовый директор 3PL Кевин Мур подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение, поскольку США прекратили производство вольфрама около десяти лет назад и теперь зависят от импорта.

Основная проблема заключается в том, что участок площадью около 44 кв. км недоступен для разработки из-за 20-летнего запрета на добычу, наложенного в 2023 году Бюро по управлению земельными ресурсами по запросу NASA, которое использует эту зону для калибровки спутниковых приборов и отслеживания сигналов.

По словам Мура, его компания ведет переговоры по отмене ограничений NASA, в том числе на уровне Конгресса и Белого дома, однако позиция агентства остается неизменной. Однако аналитик Eurasia Group Тимоти Пуко предупредил, что даже в случае разрешения спора о доступе к земле коммерческая разработка займет не менее пяти лет.

Открытие месторождения совпало с резким ростом цен на вольфрам — почти на 600% с февраля 2025 года — на фоне спроса со стороны аэрокосмической, оборонной и инструментальной отраслей, а также экспортных ограничений Китая, контролирующего около 80% мирового рынка этого металла.

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