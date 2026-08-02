Однокурсники из Минского суворовского училища погибли по разные стороны войны с разницей в пять дней 2.08.2026, 17:27

Фото: Planeta Belarus

Один был полковником ВСУ, второй командовал российской 20‑й гвардейской мотострелковой дивизией.

Однокурсники из Минского суворовского училища погибли по разные стороны войны с разницей в пять дней.

Олег Макарчук и Алексей Горобец окончили училище в 1990 году и учились в одной, 3‑й роте: Макарчук — во 2‑м взводе, Горобец — в 3-м. После училища оба продолжили военное образование в Харькове, рассказывает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Макарчук стал полковником Воздушных сил Украины и погиб 14 июля 2022 года в Виннице. Горобец командовал российской 20‑й гвардейской мотострелковой дивизией и погиб 9 июля того же года, вероятно, в результате украинского удара под Чернобаевкой. Однокурсники оказались по разные стороны войны и погибли с разницей всего в пять дней.

Алексей Горобец (слева) и Олег Макарчук

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