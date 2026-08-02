Гарри Каспаров: Я поставил бы большую сумму денег на то, что России в теперешних границах существовать не будет 2 2.08.2026, 18:06

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Фото: Delfi

Российский оппозиционер озвучил сроки развала РФ и назвал главного бенефициара этого исторического события.

Высока вероятность, что Российская Федерация не сможет сохраниться в существующих границах, а значит она развалится и произойдет это в ближайшее десятилетие, заявил Гарри Каспаров. Как ни странно, но главным инициатором распада России станет Китай, который до того времени вырастет в тени этого государства.

Взгляд на перспективы развала России политик озвучил в одном из своих интервью на канале YouTube.

Российский политик предположил, когда Российская Федерация перестанет существовать: «Я поставил бы большую сумму денег на то, что через десять лет России в теперешних границах существовать не будет. Я надеюсь, что это произойдет раньше, и дело не в том, что люди меня спрашивают, хочу ли я, чтобы Россия распалась. Дело не в том, чего я хочу или не хочу. Это все равно произойдет. Эта империя – это как империя зомби. Проблема в том, что этот зомби может убить много живых душ, поэтому распад Российской империи приведет на следующий этап борьбы за свободу против тирании, потому что за Россией стоит растущий Китай, и именно он станет главным бенефициаром распада Российской империи».

«Мы ничего уже не можем исправить, потому что часы для Российской империи скоро остановятся. Вопрос в том, как мы можем этим управлять? Любые попытки сохранить этого зомби неизбежно приведут к еще большим разрушениям и потерям жизней с нашей стороны, со стороны цивилизованной Европы и всего цивилизованного мира. Также это принесет преимущество противоположной стороне, миру тираний, и это помешает нам превратить то, что останется от России, а это может быть еще большая часть, на часть коалиции, которая будет бороться за свободу», - подытожил Каспаров.

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