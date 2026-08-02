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Украинские пограничники ударили по складу техники и боеприпасов оккупантов в Белгородской области

  • 2.08.2026, 18:23
Украинские пограничники ударили по складу техники и боеприпасов оккупантов в Белгородской области
Иллюстрационное фото

Видео.

Пограничники бригады «Форпост» уничтожили склад с техникой, имуществом и боеприпасами российских оккупантов в Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки украинские бойцы обнаружили место хранения техники и боеприпасов противника, после чего координаты цели были переданы экипажам ударных беспилотников.

Пилоты бригады нанесли серию точных ударов дронами по крыше здания, вследствие чего склад был уничтожен.

На обнародованных кадрах видно ряд попаданий украинских БПЛА по сооружению, после которых возник масштабный пожар.

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