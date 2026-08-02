Украина готовится получить новые истребители 1 2.08.2026, 18:36

Зеленский раскрыл детали.

Украинские летчики вскоре пересядут на новые боевые самолеты Gripen E - подготовка продолжается быстрее, чем ожидалось.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, украинские Воздушные силы овладели сильными средствами противовоздушной обороны за рекордно короткое время.

Президент отметил, что украинские пилоты уже несколько лет успешно управляют самолетами F-16 и Mirage. Параллельно часть летчиков проходит обучение в Швеции.

«В украинском небе в скором времени увидим «Грипены», - заявил Зеленский.

Президент добавил, что власти продолжают переговоры с французскими партнерами, чтобы в украинском небе также появились истребители Rafale.

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