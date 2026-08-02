Потери армии России в июле достигли рекордных значений за всю войну 1 2.08.2026, 17:11

Больше 42 тысяч.

Российские войска в июле 2026 года потеряли 42 860 человек убитыми и ранеными, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Это самый высокий месячный показатель за всё время войны, свидетельствующий об устойчивом росте российских потерь с февраля 2026 года, когда они оценивались в 26 090 человек, отмечают аналитики ISW. Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля заявил, что с февраля 2022 года Россия потеряла почти 700 тыс. военнослужащих убитыми, а совокупные потери ВС РФ приблизились к 1,6 млн человек.

При этом, несмотря на рекордные потери, темпы российского наступления остаются крайне низкими. По оценке ISW, за июль российские войска смогли продвинуться лишь на 37,85 кв. км украинской территории — меньше площади Манхэттена, что соответствует в среднем 1,22 кв. км в сутки. Если учитывать районы, в которых российским подразделениям удалось лишь вклиниться в украинскую оборону, общая площадь захваченной или находящейся под их огневым контролем территории составила около 121,56 кв. км. Для сравнения: в июле 2025 года российская армия захватила 455,74 кв. км. Таким образом, даже с учетом тактики локальных прорывов нынешние темпы наступления лишь незначительно превосходят показатели февраля 2026 года, предшествовавшие весенне-летнему наступлению, начавшемуся в середине марта, указывают аналитики.

Соотношение потерь и достигнутых результатов, по оценке ISW, становится всё менее выгодным для России. Согласно данным украинского Генштаба, в июле российские войска теряли в среднем 353 человека на каждый квадратный километр территории, на который смогли продвинуться или вклиниться, а на каждый полностью захваченный квадратный километр — 1 132 человека. Аналитики отмечают, что российская армия платит всё более высокую цену за практически неизменные темпы продвижения, несмотря на попытки Кремля представить ситуацию иначе с помощью пропаганды. При этом в ISW не видят признаков того, что в ближайшей перспективе российским войскам удастся резко ускорить продвижение или вернуть себе способность к масштабным маневренным операциям.

На этом фоне Кремль усиливает информационную кампанию, стремясь представить наступление более успешным, чем оно есть на самом деле. Так, 31 июля Минобороны России и пропагандистское агентство ТАСС распространили преувеличенные, по оценке Института, данные о числе населенных пунктов, якобы занятых российскими войсками в июле. Однако даже эти официальные заявления не свидетельствуют о темпах продвижения, достаточных для прорыва украинской обороны и оккупации территорий, которые Москва планировала захватить до конца 2026 года, пишет ISW.

Схожие выводы ранее представил Центр стратегических и международных исследований (CSIS). В опубликованном 1 июля исследовании аналитики оценили совокупные потери российской армии с начала полномасштабной войны по июнь 2026 года примерно в 1,4 млн человек. По данным CSIS, в первой половине 2026 года Россия ежемесячно теряла от 30 до 34 тыс. военнослужащих, что превышало темпы набора новых контрактников.

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