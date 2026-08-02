«С 342 баллами на платное не прохожу» 2.08.2026, 15:25

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Как абитуриенты штурмовали белорусские вузы в последние часы.

Вчера у большинства абитуриентов оставался последний шанс стать студентами в этом году (для точности: на день дольше приемная кампания длится в сельскохозяйственных университетах). Определиться с выбором вуза, факультета и специальности вчерашние школьники должны были до 18:00 субботы. Журналисты «Онлайнера» посмотрели, как прошли последние часы приемной кампании на платное в двух вузах.

Немного общих цифр

В этом году белорусские вузы готовы принять 49,1 тысячи абитуриентов (в прошлом году — 48,3 тыс.). На бюджет план приема выполнен в полном объеме, а это 33,1 тысячи первокурсников. Что касается платного, то в 2026 году это будет около 16 тысяч человек (годом ранее — 16,5 тысячи).

Особая ситуация сложилась в этом году в медицинских вузах: бюджетных мест стало больше, а платные остались только на заочной форме по специальности «Фармацевтика».

«Практика невыделения мест на платный набор существует в аграрной и педагогической сферах, а также по ряду инженерных специальностей», — подчеркивали весной в Минздраве.

Сколько сейчас стоит обучение в белорусских вузах, какие положены льготы и где можно взять кредит? Всю информацию о финансовой стороне мы собрали в большом материале. В тексте ниже — меньше цифр, но больше эмоций.

БГУ

К юрфаку, где традиционно находится приемная комиссия Белгосуниверситета, мы приезжаем около 14:45. Почему это имеет значение: в 15:00 абитуриенты узнают предпоследний апдейт по проходным баллам. Схема ровно такая же, как и с поступлением на бюджет.

На площадке между двумя факультетами — химическим и юридическим — разбит «палаточный лагерь». Здесь волонтеры консультируют родителей и детей по особенностям учебы на факультетах, охотно отвечают на вопросы и даже подбадривают.

На ступеньках замечаем компанию из двух абитуриенток и их мам, активно обсуждающих все происходящее между собой. Но едва мы приближаемся с диктофоном в руках и камерой наперевес, как тут же получаем ответ практически хором:

— Нет, извините. У нас стресс.

Субъективно: напряжение вокруг только нарастает. Как раз в этот момент мы знакомимся с борисовчанкой Машей — девушка только что вышла от приемной комиссии. В запасе, рассказывает абитуриентка, 285 баллов. Мама тут же подхватывает: она настроена «очень-очень положительно».

— Подали документы на переводческое дело. Решили прийти в последний день, потому что сравнивали разные варианты и выбрали БГУ. Будем мониторить до 18:00.

Эта попытка поступления для Маши не первая: в прошлом году девушка подавала документы в университет иностранных языков (он же бывший иняз). Для верности: в этом году мама посоветовала дочери сдать еще и математику. Но мечта стать переводчиком никуда не пропала.

Практически следом замечаем Владислава — тоже в компании родителей. На наш вопрос, куда парень подал документы, ответила мама:

— Да вот думаем, что делать.

Сам абитуриент рассказывает, что его цель — мехмат. Причину сомнений в дальнейших действиях Влад объясняет лаконично: «Баллы». Их конкретное количество собеседник предпочитает оставить в секрете.

— По опыту прошлого года проходите?

— Пока да. Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

При этом запасной вариант у парня тоже есть — БГУИР. Финальное решение будет принято после апдейта проходных баллов — он появится с минуты на минуту.

Заметив, что на стенде появляются новые цифры, родители и пока еще вчерашние школьники стремятся занять место в первом ряду. При этом увидеть те же самые показатели можно и онлайн.

В нескольких метрах от ступенек ловим маму и дочку, которые только что вышли из здания. Женщина на бегу рассказывает: сегодня документы они переподают, первый раз приходили раньше. Делиться подробностями собеседницы не стали, сославшись на волнение.

Абитуриентка Даша рассказала, что подала документы два дня назад в Институт бизнеса на факультет маркетинга. Сегодня приехала вместе с мамой, чтобы мониторить ситуацию.

— Там конкурс по факультету. Если Даша не попадает на маркетинг, то ее перебрасывают на логистику, а она не хочет. Поэтому если что, будем переподавать документы на экономический факультет. Ждем до 17:00 — это последний вагон, — рассказывает мама. — Мы могли пойти в БГЭУ — туда дочь проходила спокойно.

По словам мамы, рассматривался вариант только платного обучения. Вопроса с финансами не было. Нас примерно ориентируют: стоимость учебы на выбранный Дашей факультет в БГУ — около 6 тысяч рублей, в БГЭУ — примерно 4,5 тысячи.

Идем смотреть обстановку внутри корпуса. Здесь не так многолюдно, если сравнивать с последними часами приема на бюджет, но и вовсе не тихо.

Возле аудитории, где принимают документы на факультет международных отношений, ловим Алину. Мама объясняет: документы решено забрать — ближе к 15:30 стало понятно, что баллов точно не хватит. К слову, их у девушки 342.

— В этом году очень большой конкурс, баллы в среднем выросли на +10 по каждой специальности. Вообще, мы проходим в БГЭУ на правоведение, но сейчас решили пойти в МИТСО на международное право. Стоимость одного курса обучения — 6450 рублей. План такой: отучиться там семестр и попробовать перевестись сюда, на факультет международных отношений.

Стереотип «на платное часто идут с низкими баллами» разрушает и наш следующий собеседник. В запасе у парня — 365 баллов, документы поданы на «мировую экономику», причем речь об учебе в совместном институте БГУ и Даляньского политехнического университета.

В чем особенность приема: в плане значатся только 20 платных мест. По словам мамы, вариант с учебой на платном для семьи посильный. Согласно опубликованной информации, стоимость 1—3-го курсов обучения — по 6554 рубля, последний год выйдет дешевле — 5244 рубля.

— Сегодня будем сидеть до конца. Рассматриваю только БГУ: либо на обычную мировую экономику, либо на экономический факультет.

До завершения приемной кампании тем временем остается 2,5 часа. Вокруг заметное оживление.

— Вы документы уже подали, правильно? — останавливаем на бегу папу с дочкой.

— Решаем, переподавать или нет.

— А сколько времени себе оставили?

— Мало. Очень мало!

Особенно оживленно родители разговаривают возле аудитории, где принимают документы на факультет социокультурных коммуникаций. Для контекста: на одну из его специальностей — «Графический дизайн и мультимедиадизайн» — конкурс на бюджет в этом году достиг 13 человек на место. Мест на платное выделено 36.

Пообщаться получается с мамой и абитуриенткой — документы девушка планировала подать на специальность «Дизайн предметно-пространственной среды». Баллы, по словам мамы, хорошие, но возник вопрос с формулировкой в документах. На этом наш разговор обрывается: эмоции берут верх, нужно быстро найти какое-то решение.

Ульяна же кажется, наоборот, максимально спокойной. Отчасти нас привлек и фемили-лук: абитуриентка вместе с мамой пришли в джинсовых шортах и розовых топах.

— Я подала документы на факультет социокультурных коммуникаций, специальность — «Переводческое дело». У меня 292 балла, на бюджет баллы были выше. Мечтала и хотела поступить именно сюда. Смотрели за баллами, следили за тем, что происходит, — пришли сегодня, чтобы быть уверенными, что шансы есть.

Стоимость каждого курса на выбранной специальности — 5727 рублей. По словам мамы, перебрасывать документы они не планируют. И даже больше: был вариант поступить на аналогичную специальность в родном Бресте, при этом пройти на бюджет.

— Но у нас мечта. Так что идем вперед, — улыбается мама. — Вариант платного рассматривали изначально и по прошлому году понимали, что готовы.

Общаться с родителями становится сложнее. Многие говорят прямо: им сейчас «не до фотографий», а поговорить лучше «не сейчас, потом, не сейчас».

На улице тем временем обстановка не менее горячая. Причем во всех смыслах — день выдался крайне жарким, при этом многие предпочитают оставаться рядом с корпусом.

В конце концов в запасе остается около часа. В теории за это время успеть можно еще многое.

БГУИЯ

В бывший иняз, а ныне университет иностранных языков, мы приезжаем в 16:45. И тут же встречаем Ксению с родителями.

Девушка рассказывает, что сегодня переподала документы: c межкультурных коммуникаций на переводческий. Мама абитуриентки поясняет: поняли, что 308 баллов точно не хватает.

Свои шансы поступить абитуриентка оценивает на три из десяти, мама же более оптимистична — на твердую шестерку.

— Сразу планировали, что это будет платное. Будем здесь до 18:00, пока сходим прогуляемся — чего сидеть? Обновление в 17:00, конечно, будем отслеживать. Точно попадаем на факультет английского языка, но решили пойти на переводческий. Если что — побежим. Но не хотелось бы.

— Почему решили прийти в последний день?

— У нас все просто: мы вчера вернулись из поездки, — улыбается женщина. — Конечно, я волнуюсь. Но мне немало лет, и я понимаю: все это точно не конец света в любой ситуации.

Тем временем свободных мест на скамейках напротив входа практически нет. Ближе к последнему обновлению информации (напомним, данные появятся в 17:00) наблюдаем все больше тех, кто заходит в здание института. А вот выходящих будто в разы меньше.

— Не хватило пары баллов — ничего страшного. Будем поступать в следующем году, — на ходу быстро и твердо рассказывает одна из вышедших мам.

Даша, напротив, охотно соглашается пообщаться. Девушка рассказывает, что сейчас подала документы на переводческий факультет. А до этого пробовала пройти на бюджет.

— Пролетела — не хватило около 10 баллов. Сначала проходила на китайский, потом перестала — вот пришлось переподавать. Перебрасывать документы уже не буду: если что, пойду в колледж на бухгалтера. На бюджет в лингвогуманитарный колледж не прохожу, а вариант поступить на бухгалтера меня устраивает.

Пока одни утверждаются в выборе, другие спешат его изменить. Остановить родителей и абитуриентов, часто в прямом смысле выбегающих из здания, даже не пытаемся — на счету в прямом смысле каждая минута.

Настя вместе с мамой выходят из здания института около 17:20. По словам девушки, она набрала 319 баллов. Сперва документы были поданы на факультет межкультурных коммуникаций.

— Оставаться еще год дома я не хотела, поэтому решила переподать документы на переводческий. Там тоже много людей — меня прямо расспрашивали: «Сколько, сколько баллов?»

По словам мамы, Настя проходила на платное в Гродно. Сама абитуриентка из Жодино, для учебы рассматривает только Минск.

— Сегодня уже хочу уйти — сильно перенервничала. Завтра приедем сюда, сразу заключим договор. Всегда говорю: все, что ни делается, — все к лучшему, — спокойно объясняет женщина.

В 17:29 из здания выбегают мама с дочкой. Полная папка документов в руках говорит прямо: есть причина поспешить. Такой скорости бега, уверены, позавидуют многие спортсмены.

За полчаса до «момента Х» встречаем Полину. Девушка сдержанно отвечает, что чувствует себя нормально. С 357 баллами это, в принципе, ожидаемо.

— Баллы на бюджет были повыше, да мы и сами решили пойти на платное — очень заинтересовала именно «цифровая лингвистика». Оплата — 4,5 тысячи в год — в целом, я считаю, посильно, — рассказывает мама абитуриентки.

Документы, по словам собеседницы, были поданы еще две недели назад. Из Гродно семья приехала сегодня, чтобы понаблюдать за ситуацией.

— Мы ближе к концу — мест очень мало. Дождались, посмотрели, что люди с такими же баллами и выше проходят на свои факультеты. Значит, маловероятно, что они вдруг уйдут и придут на наш. Решили расслабиться, сейчас садимся в машину и едем домой. Кстати, у абитуриентки завтра еще и день рождения! — с улыбкой рассказывает мама.

Общаться родители и вчерашние школьники готовы все меньше. Напомним, что главное — попасть в здание до 18:00, в таком случае документы примут. Но вот перебросить документы в другой вуз уже точно будет нельзя.

Что будет дальше? До 3 августа включительно пройдет зачисление. Потом уже точно можно будет выдохнуть.

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