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Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

  • 2.08.2026, 14:54
Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром
Никол Пашинян

Политик возглавляет правительство страны с мая 2018 года.

Президент Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.

Указ опубликован на сайте президента.

«В соответствии со статьей 149, частью 1 конституции: назначить Никола Пашиняна на должность премьер-министра», – говорится в указе.

Напомним, партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на парламентских выборах 7 июня и обеспечила себе большинство в Национальном собрании. После выборов Пашинян заявил об «исторической победе».

Ранее в воскресенье президент подписал заявление Пашиняна об отставке его правительства. Этот шаг был частью процедуры, согласно которой в день начала работы новоизбранного парламента кабинет министров во главе с премьером должен подать в отставку.

Затем партия «Гражданский договор» выдвинула Пашиняна кандидатом в премьер-министры, и президент подписал соответствующий указ о его назначении.

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года.

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