В Беларуси активно создается новая десантно-штурмовая бригада 7 2.08.2026, 14:34

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Будет дислоцироваться на юге страны, недалеко от Гомеля.

С начала 2026 года в Беларуси ведется работа над созданием нового крупного соединения, 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом в эфире «ВоенТВ» рассказал Александр Ильюкевич, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

О работе над созданием бригады стало известно еще в феврале 2026 года. «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», — заявлял тогда Ильюкевич.

Сегодня, 2 августа 2026 года он же отметил в эфире «ВоенТВ», что новая часть получит номер 37. На данный момент уже сформирован ряд частей и подразделений, набраны офицеры и призван личный состав. В 2027 году новая бригада будет передислоцирована под Гомель (расстояние от города до границы с Украиной около 40 км).

На данный момент в Беларуси имеются три такие бригады: 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и 5-я в Марьиной Горке.

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