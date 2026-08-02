Axios узнал о кампании республиканцев против преемника Трампа 2.08.2026, 19:28

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ФОТО: GETTY IMAGES

Против Вэнса выступают сразу несколько групп внутри Республиканской партии.

Часть представителей традиционного крыла Республиканской партии начала публичную кампанию против вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого считают наиболее вероятным преемником президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

Axios пишет, что против Вэнса выступают сразу несколько групп внутри Республиканской партии: сторонники традиционного консерватизма, консерваторы, поддерживающие Израиль, а также часть медиаструктур медиамагната Руперта Мердока. По данным издания, Мердок еще до прошлых выборов советовал Трампу выбрать кандидатом в вице-президенты не Вэнса, а нынешнего госсекретаря Марко Рубио.

Как отмечает издание, инициативу возглавила редакционная коллегия The Wall Street Journal, которая еще во время президентских кампаний Трампа выступала против него. Теперь, пишет Axios, авторы редакционных колонок пытаются убедить республиканцев не передавать лидерство в партии Вэнсу.

За последние недели на страницах WSJ вышло несколько материалов, в которых Вэнса критиковали за чрезмерные политические амбиции, недостаток опыта и стремление заручиться поддержкой журналиста Такера Карлсона. Так, обозреватель Кимберли Страссел заявила, что Вэнс больше занят продвижением своей недавно вышедшей книги «Причастие: Возвращение к вере», чем продвижением законодательной повестки республиканцев в Конгрессе. По ее мнению, вице-президент ставит собственную политическую карьеру выше интересов партии. Еще одной претензией стала поддержка Вэнсом меморандума о взаимопонимании с Ираном, который позднее фактически перестал действовать. Редакционная коллегия WSJ назвала оценки вице-президента наивными.

Отдельной темой критики стали его отношения с Такером Карлсоном. По мнению обозревателя Эллизии Финли, Вэнс намеренно сближается с журналистом, рассчитывая укрепить позиции перед возможным выдвижением на президентских выборах 2028 года.

Сторонники Вэнса отвергают критику. Один из его ближайших союзников заявил Axios, что нападки со стороны редакционной коллегии The Wall Street Journal лишь демонстрируют избирателям, что вице-президент не связан со «старой республиканской элитой». По словам собеседников издания, внутри окружения Вэнса считают, что подобные публикации только усиливают его поддержку среди сторонников движения MAGA (ультраконсервативное и правое американское политическое движение сторонников Дональда Трампа, опирающееся на лозунг «Америка прежде всего»).

В декабре 2025 года Axios писал, что Джей Ди Вэнс разработал стратегию подготовки к президентской кампании 2028 года, в основу которой легли поддержка Трампа, участие в промежуточных выборах в конгресс и работа с крупнейшими спонсорами партии. В мае The New York Times сообщила, что Трамп в частных беседах не раз задавался вопросом, сможет ли Вэнс стать его политическим преемником, хотя публично продолжал демонстрировать ему поддержку и регулярно сравнивал его с госсекретарем Марко Рубио. При этом сам президент допускал, что именно Вэнс остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года, а Рубио ранее заявлял, что поддержит его в случае выдвижения.

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