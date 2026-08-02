Конгрессмен Левин обратился к Трампу после «отступления» в вопросе Patriot для Украины
- 2.08.2026, 20:17
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Он призвал президента США перестать «менять правила игры».
Член Палаты представителей Конгресс США демократ Майк Левин раскритиковал американского лидера Дональда Трампа, который засомневался в том, предоставит ли он Украине лицензию на производство ракет ЗРК Patriot. Политик призвал главу Белого дома «прекратить игры» и выдать упомянутую лицензию украинской стороне.
Об этом конгрессмен написал на своей странице в X.
«Президент Трамп постоянно меняет правила игры, в то время как украинцы продолжают расплачиваться за это», – заявил политик, комментируя интервью президента США Financial Times, в котором он сообщил, что «не уверен» в предоставлении Киеву лицензии на производство ракет для системы Patriot.
В том интервью президент США сказал, что американской стороне следует быть «осторожнее с тем, кому выдаются лицензии».
Левин подверг критике эти слова Трампа, напомнив, что Киев является союзником Вашингтона.
«Осторожнее с Украиной? Это союзник Америки, которого Россия бомбардирует днем и ночью и который просит лишь средства для сбивания этих ракет», – заявил конгрессмена.
По мнению политика, своими действиями американский лидер посылает неправильный сигнал союзникам США.
«Президент, который столь легко отказывается от своих обещаний в вопросе, где на кону человеческие жизни, посылает сигнал Украине, России и всем союзникам Соединенных Штатов, которые внимательно за этим наблюдают.
Его обещания ничего не стоят.
Выдайте лицензию! Прекратите эти игры! Поддержите Украину!» – добавил конгрессмен.