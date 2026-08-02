Миллениалы вспоминают Беларусь своей юности1
- 2.08.2026, 20:31
Они публикуют фото из личных архивов.
Пользователь Threads с ником etovadyada выложил старую фотографию здания на Немиге с вывеской мобильного оператора Velcom, чем вызвал приступ ностальгии у других беларусов. В комментариях начали делиться фото из прошлого с местами, которых уже нет, и событиями, которые неизвестно, повторятся ли, пишет «Зеркало».
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loto_rosa нашла у себя фото Минска еще без ТЦ Galleria и Double Tree by Hilton в 2013 году.
sjigalov собрал четыре тысячи лайков под своим фото игрушки Ферби из «Макдональдса» образца 2000 года.
tyoma1908 вспомнил Чемпионат мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году.
ira_drammer была на матче БАТЭ — «Бавария» в 2012 году.
А gai_video ходила на Linkin Park еще с солистом группы Честером Беннингтоном, который умер в 2017 году.
Миллениалы вспоминают Беларусь своей юности
ann_alexandrovna01 вспомнила тариф для молодежи «Супер Джинс».
Конечно, не обошлось без «Хутка Смачна». Первым его в посте вспомнил _yaryoma_.
alex.phoenix_photo ностальгирует по легендарному рынку на стадионе «Динамо» в начале нулевых.
А irisha_belarus — по Немиге без «Дома Чижа».
alexxa_schneider показала, как ходила на концерт группы Rammstein в «Минск-Арене».
Кроме этого, в комментариях много фотовоспоминаний напитков и снеков, которые уже не выпускают, старой рекламы и телефонов.