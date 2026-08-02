Миллениалы вспоминают Беларусь своей юности 1 2.08.2026, 20:31

Они публикуют фото из личных архивов.

Пользователь Threads с ником etovadyada выложил старую фотографию здания на Немиге с вывеской мобильного оператора Velcom, чем вызвал приступ ностальгии у других беларусов. В комментариях начали делиться фото из прошлого с местами, которых уже нет, и событиями, которые неизвестно, повторятся ли, пишет «Зеркало».

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loto_rosa нашла у себя фото Минска еще без ТЦ Galleria и Double Tree by Hilton в 2013 году.

Фото: loto_rosa/Threads

sjigalov собрал четыре тысячи лайков под своим фото игрушки Ферби из «Макдональдса» образца 2000 года.

tyoma1908 вспомнил Чемпионат мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году.

Фото: tyoma1908/Threads

ira_drammer была на матче БАТЭ — «Бавария» в 2012 году.

Фото: ira_drammer/Threads

А gai_video ходила на Linkin Park еще с солистом группы Честером Беннингтоном, который умер в 2017 году.

Фото: gai_video/Threads

Миллениалы вспоминают Беларусь своей юности

Фото: ann_alexandrovna01/Threads

ann_alexandrovna01 вспомнила тариф для молодежи «Супер Джинс».

Конечно, не обошлось без «Хутка Смачна». Первым его в посте вспомнил _yaryoma_.

Фото: _yaryoma_

alex.phoenix_photo ностальгирует по легендарному рынку на стадионе «Динамо» в начале нулевых.

Фото: alex. phoenix_photo

А irisha_belarus — по Немиге без «Дома Чижа».

Фото: irisha_belarus/Threads

alexxa_schneider показала, как ходила на концерт группы Rammstein в «Минск-Арене».

Фото: alexxa_schneider/Threads

Кроме этого, в комментариях много фотовоспоминаний напитков и снеков, которые уже не выпускают, старой рекламы и телефонов.

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