Кухни 2000-х неожиданно вернулись в моду 2.08.2026, 21:07

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фото: ua.depositphotos.com

Но теперь они стали светлее и современнее.

Тенденция начала 2000-х возвращается в наши кухни – об этом пишет Homes & Gardens со ссылкой на мнение дизайнеров интерьера.

Речь идет о кухнях в тосканском стиле, которые когда-то ассоциировались с тяжелыми темными тонами, а теперь получили совершенно новое, более светлое прочтение.

По словам дизайнера Катарины Пули, главная ценность такой кухни – не в идеальной картинке, а в ощущении уюта. По ее словам, привлекательность тосканской кухни напрямую связана с тем, какие эмоции она вызывает: пространство не должно быть идеальным, оно должно выглядеть «собраным», словно формировалось годами и хранит свою историю, пишет УНИАН.

фото: ua.depositphotos.com

Главное отличие новой волны тренда – это цвета и материалы. Если в начале 2000-х такие кухни ассоциировались с темным деревом и тяжелыми фактурами, то сейчас дизайнеры выбирают гораздо более светлые решения. Как отмечает Пули, вместо темного дерева и тяжелых отделочных материалов, характерных для начала 2000-х, сегодняшние тосканские кухни выглядят легче и спокойнее – в теплых кремовых, бежевых, охристых, приглушенно-теракотовых и пастельных тонах.

Дизайнер Пегги Платн обращает внимание ещё на одно изменение – фактуру стен и дерева. По ее наблюдениям, сейчас популярны более мягкие оштукатуренные стены, более светлое дерево, натуральный камень в более спокойной гамме и более простые фасады мебели.

фото: ua.depositphotos.com

Тосканская кухня традиционно воспринимается как продолжение хозяйственного образа жизни, а не просто дизайнерский прием, добавляет коммерческий директор Officine Gullo Манфреди Конфорци. В классическом тосканском доме кухня редко ограничивается одной комнатой – её часто дополняют уличная зона для приготовления пищи и небольшие кухоньки в других частях дома.

фото: ua.depositphotos.com

Несмотря на обновления, базовая философия стиля остается неизменной: натуральные материалы, мраморные столешницы, деревянные открытые полки, кованая фурнитура и керамическая плитка «под старину» – всё это, по словам дизайнеров, и в дальнейшем формирует узнаваемый тосканский характер пространства. Меняется лишь то, насколько сдержанно эти элементы теперь сочетаются: технику прячут, а декоративные детали вроде медной посуды или ручной керамики используют дозированно, а не в избытке.

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