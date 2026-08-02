Как принцип «сами с усами» ударил по Лукашенко бумерангом 2.08.2026, 20:43

На примере увиденного в цеху «Савушкиного продукта».

На этой неделе правитель наведался в Брестскую область, где ему устроили экскурсию по одному из предприятий ОАО «Савушкин продукт» с попутным дарением скульптуры коровы в натуральную величину, пишет «Солидарность».

В официозном репортаже из Березы мелькнула характерная деталь: пока правитель ревниво выведывал у свиты, заменил ли новый пресс-подборщик импортные аналоги, в кадр попал молоковоз.

Все бы ничего, но это был не МАЗ, а китайский Sitrak. И дело тут не только в том, что это еще одно подтверждение печального факта вытеснения белорусской техники с собственного рынка китайскими производителями.

Грузовики Sitrak китайский концерн Sinotruk производит при участии немецкой компании MAN. Той самой, которая в 1998-м пришла в Беларусь для создания совместного предприятия с Минским автозаводом.

В 2022-м Лукашенко рассказал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко, как распрощался с немцами:

«У нас тоже немцы работали. И МАЗ — МАН и «Неоплан» в свое время на МАЗе. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал: «Спасибо, дальше мы будем развиваться сами». Чего бы нам ни стоило, вот этих трудностей, сложностей».

Как видим, принцип «сами с усами» все чаще бумерангом прилетает назад.

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