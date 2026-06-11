Россия сдает Кинбурнскую косу? 11.06.2026, 16:54

Удары ВСУ по снабжению сделали удержание позиций почти невозможным.

Сообщения о возможном выводе российских войск с Кинбурнской косы в Николаевской области Украины вызвали вопросы о том, действительно ли Москва утратила контроль над одним из своих ключевых плацдармов на юге, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, связанных с украинскими аналитическими и партизанскими структурами, российские подразделения могли покинуть узкую песчаную косу в устье Днепро-Бугского лимана. Официального подтверждения со стороны Москвы пока не поступало, поэтому ситуация остается предметом проверок и разночтений.

Кинбурнская коса с первых месяцев полномасштабной войны имела стратегическое значение. Ее расположение позволяло контролировать выход к Черному морю, угрожать портам Николаева и Очакова, а также потенциально поддерживать операции на южном направлении, включая гипотетическое продвижение к Одессе.

Однако по мере затяжного характера боевых действий значение этого участка постепенно снижалось. После утраты Россией контроля над Херсоном и стабилизации линии фронта на юге основные боевые действия сместились в сторону Донбасcа и Запорожья. На этом фоне удаленные позиции стали более уязвимыми и сложными для снабжения.

Ключевым фактором давления эксперты называют развитие украинских беспилотных технологий. Постоянные удары по маршрутам снабжения могли нарушить доставку боеприпасов, топлива и продовольствия на косу, делая удержание позиции менее целесообразным с военной точки зрения.

В результате, как утверждают источники, часть подразделений могла быть передислоцирована на другие участки фронта. Это не означает автоматической утраты контроля над территорией, но указывает на возможное изменение приоритетов российской армии в регионе.

Для Украины возможный уход российских сил с косы открывает перспективу усиления контроля над северо-западной частью Черного моря и улучшения безопасности судоходства в направлении портов Николаевской области. Однако военные аналитики предупреждают, что даже при изменении расстановки сил территория остается уязвимой и может стать зоной новых столкновений.

Символическое значение этого участка также велико. Кинбурнская коса рассматривалась как один из ранних трофеев российской кампании на юге Украины, и любые изменения ее статуса воспринимаются как показатель динамики всей южной кампании.

Пока ситуация не получила официального подтверждения, вопрос о том, действительно ли Россия отказалась от Кинбурнской косы, остается открытым. Но сам факт появления таких сообщений отражает изменение баланса сил и растущее влияние дроновой войны на устойчивость передовых позиций.

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