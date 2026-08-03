NYT: Китай использует масштабную систему для сбора и анализа данных об иностранцах 3.08.2026, 1:02

Платформа имеет футуристический интерфейс управления, как из фильма «Особое мнение» с Томом Крузом.

Китайские власти используют масштабную систему для сбора и анализа данных об иностранцах, проживающих или приезжающих в страну. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на обнаруженную исследователем кибербезопасности Марком Хофером базу данных, которая некоторое время находилась в открытом доступе.

По данным газеты, система под названием Dynamic Control Platform for Overseas Personnel («Платформа динамического контроля иностранных граждан») была предназначена для полиции города Чжанцзякоу, который принимал соревнования зимней Олимпиады 2022 года. В ней содержались сведения почти о 12 тыс. человек, включая иностранных граждан, журналистов, студентов, жителей Гонконга и Тайваня, а также лиц, которых власти относили к категории «ключевых», включая граждан Египта, Ирана, Израиля, Марокко, Пакистана и Судана.

Газета описывает платформу как футуристический интерфейс управления как из фильма «Особое мнение» с Томом Крузом.

Хофер рассказал изданию, что нашел и себя на фотографии, сделанной китайскими сотрудниками иммиграционной службы. Рядом были указаны номера его паспорта и мобильного телефона, которым он пользовался в Китае. «У того, кто внес туда эти сведения, был доступ к реальным данным», — сказал он.

Система содержала сведения о людях с указанием их национальности, даты рождения, пола, семейного положения, адреса, рода занятий и вероисповедания. Кроме того, в ней обнаружены данные о часто посещаемых местах, визитах в больницы и оплате топлива, а также о перелетах и поездках на поездах, включая места. Людей фиксировали камеры на перекрестках, рынках, в торговых центрах или других местах, включая мечеть. Однако неясно, каким именно образом полиция использовала эту базу данных в своей работе и использовала ли ее вообще, отмечает NYT.

Согласно документам о государственных закупках, проанализированным The New York Times, есть связь между платформой и пекинской компанией Origin Dynamic, которая поставляет полиции робототехнику, а также оборудование и услуги для систем видеонаблюдения.

В 2023 году Origin Dynamic подала заявку на патент для аналогичной системы, описанной как «информационный интерфейс для иностранных граждан». По своему функционалу она была практически идентична платформе, используемой в Чжанцзякоу. Частичным владельцем компании является администрация города Яньчэн (провинция Цзянсу).

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