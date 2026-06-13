закрыть
13 июня 2026, суббота, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новая атака: разрушены мосты возле Чонгара

5
  • 13.06.2026, 11:55
  • 3,178
Новая атака: разрушены мосты возле Чонгара

Движение на стратегичском для РФ направлении перекрыто.

Мосты в направлении Чонгара в очередной раз были атакованы. Движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыто.

В ночь на субботу, 13 июня, были атакованы мосты на ВОТ Херсонской области. Об этом заявил назначенный оккупантами т.н. «губернатор» Владимир Сальдо.

По его словам, после удара по мостам движение в сторону АПП «Джанкой» перекрыто.

Кроме того, повреждения получил мост, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой. Движение на этом объекте запущено в реверсивном режиме.

Позже Сальдо уточнил, что в Чонгаре был поврежден железнодорожный мост, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина.

В пабликах россияне жалуются, что Чонгар сейчас закрыт для всех видов транспорта. Легковые автомобили разворачивают у Новоалексеевки и направляют в объезд через Армянск.

Украинское командование информацию об ударах по мостам пока не комментировало.

Удары по Чонгарскому мосту

7 июня Чонгарский мост, который используется российскими войсками для логистического сообщения с оккупированным Крымом, атаковали беспилотники.

9 июня мост подвергся повторному удару. Как сообщил «губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, объект снова был поврежден, из-за чего движение транспорта пришлось приостановить.

Мост получил критические повреждения и стал полностью непригоден для движения транспорта.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба