Новая атака: разрушены мосты возле Чонгара 5 13.06.2026, 11:55

3,178

Движение на стратегичском для РФ направлении перекрыто.

Мосты в направлении Чонгара в очередной раз были атакованы. Движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыто.

В ночь на субботу, 13 июня, были атакованы мосты на ВОТ Херсонской области. Об этом заявил назначенный оккупантами т.н. «губернатор» Владимир Сальдо.

По его словам, после удара по мостам движение в сторону АПП «Джанкой» перекрыто.

Кроме того, повреждения получил мост, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой. Движение на этом объекте запущено в реверсивном режиме.

Позже Сальдо уточнил, что в Чонгаре был поврежден железнодорожный мост, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина.

В пабликах россияне жалуются, что Чонгар сейчас закрыт для всех видов транспорта. Легковые автомобили разворачивают у Новоалексеевки и направляют в объезд через Армянск.

Украинское командование информацию об ударах по мостам пока не комментировало.

Удары по Чонгарскому мосту

7 июня Чонгарский мост, который используется российскими войсками для логистического сообщения с оккупированным Крымом, атаковали беспилотники.

9 июня мост подвергся повторному удару. Как сообщил «губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, объект снова был поврежден, из-за чего движение транспорта пришлось приостановить.

Мост получил критические повреждения и стал полностью непригоден для движения транспорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com