Новая атака: разрушены мосты возле Чонгара

Новая атака: разрушены мосты возле Чонгара5
- 13.06.2026, 11:55
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Движение на стратегичском для РФ направлении перекрыто.
Мосты в направлении Чонгара в очередной раз были атакованы. Движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыто.
В ночь на субботу, 13 июня, были атакованы мосты на ВОТ Херсонской области. Об этом заявил назначенный оккупантами т.н. «губернатор» Владимир Сальдо.
По его словам, после удара по мостам движение в сторону АПП «Джанкой» перекрыто.
Кроме того, повреждения получил мост, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой. Движение на этом объекте запущено в реверсивном режиме.
Позже Сальдо уточнил, что в Чонгаре был поврежден железнодорожный мост, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина.
В пабликах россияне жалуются, что Чонгар сейчас закрыт для всех видов транспорта. Легковые автомобили разворачивают у Новоалексеевки и направляют в объезд через Армянск.
Украинское командование информацию об ударах по мостам пока не комментировало.
Удары по Чонгарскому мосту
7 июня Чонгарский мост, который используется российскими войсками для логистического сообщения с оккупированным Крымом, атаковали беспилотники.
9 июня мост подвергся повторному удару. Как сообщил «губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, объект снова был поврежден, из-за чего движение транспорта пришлось приостановить.
Мост получил критические повреждения и стал полностью непригоден для движения транспорта.